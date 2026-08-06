Nintendo ha annunciato un significativo balzo dell'utile netto nel trimestre compreso tra aprile e giugno 2026. La celebre azienda giapponese di videogiochi ha raggiunto quota 147,4 miliardi di yen, equivalenti a circa 810 milioni di euro, segnando un'impressionante crescita del 53,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato ha ampiamente superato le aspettative degli analisti, grazie a una combinazione di fattori favorevoli: l'incremento delle vendite di software, il benefico effetto di uno yen debole e i rimborsi relativi ai dazi statunitensi.

Performance Finanziaria e Andamento del Mercato

L'utile operativo della società ha registrato un incremento ancora più marcato, balzando del 150,5% e attestandosi a 142,6 miliardi di yen. Nonostante questi risultati positivi sul fronte degli utili, il fatturato complessivo ha subito una flessione del 9,5%, fermandosi a 517,8 miliardi di yen. Questa diminuzione è stata principalmente attribuita al calo delle vendite hardware della console Switch 2, le cui unità vendute sono diminuite del 34,4%, raggiungendo i 3,82 milioni di pezzi. Il confronto è stato fatto rispetto allo stesso trimestre del 2025, anno in cui la console fu lanciata sul mercato, diventando la più venduta al debutto.

A controbilanciare parzialmente il calo hardware, il settore delle proprietà intellettuali ha mostrato una robusta crescita del 107,4%, generando 34,8 miliardi di yen.

Questo successo è stato trainato in larga parte dall'eccezionale accoglienza del film d'animazione “The Super Mario Galaxy Movie”, uscito ad aprile e rapidamente diventato il quarto incasso mondiale dell'anno. Nel comparto software, Nintendo ha totalizzato vendite per 9,46 milioni di unità nel trimestre, sostenute dal successo di nuovi titoli come “Yoshi and the Mysterious Book” e “Pokemon Pokopia”.

Prospettive Future e Nuovi Lanci

In merito alle previsioni per l'anno fiscale in corso, Nintendo ha confermato le stime, indicando un utile netto atteso in calo del 26,9%, che dovrebbe assestarsi a 310 miliardi di yen. Per quanto riguarda le vendite della Switch 2, la società prevede di distribuire 16,5 milioni di unità, il 17% in meno rispetto all'esercizio precedente.

Tuttavia, l'azienda punta a mantenere un trend positivo nel settore software, stimando vendite annuali per 60 milioni di unità, il che rappresenterebbe un aumento significativo del 23%.

La strategia di Nintendo per il futuro include l'introduzione di nuovi e attesi titoli. A giugno, è stato annunciato il remake di “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” per Switch 2, un gioco su cui si concentrerà una notevole attenzione da parte degli analisti. Inoltre, la lineup di giochi si è recentemente arricchita con l'uscita di “Splatoon Raiders” e prevede ulteriori titoli in fase di sviluppo, promettendo di mantenere alto l'interesse dei videogiocatori.