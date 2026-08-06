Nel dinamico settore del supporto clienti, Omilia, azienda ateniese con esperienza nell'automazione delle chiamate vocali dal 2002, ha ottenuto un finanziamento di Serie B da 67 milioni di dollari. Il capitale è destinato all'espansione della sua piattaforma e a rafforzare la presenza nel cruciale mercato statunitense.

Un approccio mirato all'automazione

Mentre startup come Sierra e Decagon puntano sull'integrazione massiva dell'intelligenza artificiale per automatizzare le comunicazioni, Omilia adotta una filosofia differente. Il CEO Dimitris Vassos ritiene che l'applicazione indiscriminata di modelli di AI generativa sia inefficiente per richieste di base.

"Useremo ogni arma disponibile per vincere la battaglia del servizio clienti. Si può avere un bazooka, ma se il nemico è vicino, serve un coltello", afferma Vassos, sottolineando la necessità di strumenti molteplici nei contact center. L'azienda sviluppa agenti autoapprendenti, operativi su diversi punti di contatto con i clienti.

Crescita e differenziazione strategica

Omilia ha registrato una crescita notevole, con un fatturato ricorrente annuo (ARR) decuplicato, raggiungendo i 60 milioni di dollari.Questo successo è attribuibile a eccellenti unit economics, che consentono all'azienda di prosperare senza ingenti iniezioni di capitale. "Ci interessa crescere costantemente e costruire le fondamenta per un'azienda da un miliardo di dollari di ricavi nei prossimi tre anni", ha dichiarato Vassos, evidenziando l'obiettivo di un ROI reale.

Tra i clienti figurano nomi di rilievo come Capital One. L'azienda si concentra sui ristoranti a servizio rapido con ordinazione vocale, annoverando Taco Bell tra i suoi clienti, con oltre 1.000 punti vendita che utilizzano la sua tecnologia. Trattative sono in corso con altre due importanti catene negli Stati Uniti. Un presunto incidente di ordinazione di 18.000 bicchieri d'acqua è stato categoricamente smentito da Vassos, che indica come i registri di Omilia non mostrino tale evento.

Espansione globale e prospettive

I nuovi fondi permetteranno a Omilia di aprire un nuovo ufficio negli Stati Uniti, mercato significativo per le sue entrate, e di rafforzare il team di go-to-market, con l'assunzione di un Chief Revenue Officer, un Chief Marketing Officer e un VP of Revenue Operations.

L'azienda, con circa 500 dipendenti, prevede di raggiungere i 600 entro fine anno. Parallelamente, Omilia ha stretto una collaborazione con Valantic per espandere l'offerta di soluzioni AI nei centri di contatto DACH e Benelux, integrando la sua tecnologia con le competenze regionali per agenti vocali intelligenti.

In sintesi, Omilia si afferma come attore chiave nel settore del supporto clienti, offrendo soluzioni di automazione intelligenti e scalabili. Il suo approccio, che privilegia l'efficacia e il ritorno sull'investimento rispetto all'adozione indiscriminata dell'AI, la posiziona come modello di crescita sostenibile e strategica nel panorama tecnologico attuale.