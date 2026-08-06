OpenAI, il rinomato laboratorio di intelligenza artificiale, è finito sotto la lente del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Al centro delle indagini, le pratiche di assunzione legate alle sponsorizzazioni di carte verdi, un aspetto delicato nel mercato del lavoro americano. L'accordo raggiunto prevede una supervisione triennale sulle procedure di reclutamento dell'azienda e della sua ex sussidiaria, Statsig. Questa misura mira a garantire il pieno rispetto delle normative sull'immigrazione e a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei cittadini statunitensi in cerca di impiego.

Le contestazioni del Dipartimento di Giustizia e il patteggiamento

Il DOJ ha contestato a OpenAI e Statsig l'utilizzo di tattiche improprie per limitare le candidature di cittadini americani per posizioni lavorative già occupate da dipendenti con visti temporanei, mentre questi ultimi erano in fase di sponsorizzazione per la residenza permanente negli Stati Uniti. Le aziende, secondo le accuse, non avrebbero condotto una ricerca genuina di candidati qualificati tra i cittadini statunitensi, come invece richiesto dall'Immigration and Nationality Act (INA). Tra le pratiche segnalate, figurano la mancata pubblicazione delle offerte di lavoro su piattaforme pubbliche e l'uso di annunci radiofonici in orari notturni, meno visibili.

La supervisione e le nuove politiche di assunzione

In virtù del patteggiamento, OpenAI e Statsig dovranno sottostare a una serie di controlli e approvazioni riguardanti le loro politiche di assunzione. La supervisione includerà la redazione di rapporti semestrali dettagliati, contenenti statistiche sul numero di domande di assunzione per dipendenti stranieri gestite e sul numero di cittadini statunitensi intervistati. Questa iniziativa è considerata un passo cruciale verso una maggiore trasparenza e il rispetto delle norme di reclutamento, specialmente nel contesto delle sponsorizzazioni di visti.

Un precedente nel settore tecnologico

Questa vicenda non rappresenta un caso isolato nel panorama delle grandi aziende tecnologiche.

Accordi simili sono stati siglati anche durante l'amministrazione Biden, coinvolgendo colossi come Facebook e Apple, anch'essi accusati di violazioni sistematiche dell'INA. Questi episodi evidenziano una crescente attenzione a livello federale sulla sorveglianza e la regolamentazione delle pratiche di assunzione nel settore tech. Si delinea così un quadro sempre più complesso, dove la competizione per i talenti globali si interseca con le stringenti normative sull'immigrazione.

Le implicazioni per OpenAI e il futuro del settore

Per OpenAI, che ha acquisito Statsig nel settembre 2025 e successivamente ha dismesso parte delle sue attività, questa supervisione potrebbe tradursi in una significativa sfida amministrativa.

L'attenzione del DOJ potrebbe inoltre spingere altre aziende del settore a un'attenta revisione delle proprie procedure di assunzione, al fine di evitare simili problematiche legali e danni alla reputazione. I prossimi anni saranno determinanti per comprendere come queste nuove dinamiche influenzeranno non solo OpenAI, ma più in generale il modo in cui le aziende tecnologiche bilanceranno l'integrazione di talenti internazionali con il rispetto delle leggi sull'immigrazione statunitensi. La collaborazione tra il settore privato e le istituzioni sarà essenziale per armonizzare l'innovazione tecnologica con le regolamentazioni nazionali.