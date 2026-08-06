Il Politecnico di Torino si è aggiudicato il primo premio della quinta edizione del Baite Award 2026 con il progetto Ionx Project – Global Flux Motor, sviluppato dai ricercatori Ettore Bianco e Fabio Mandrile. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito nell’ambito della settima edizione di NanoValbruna – Forum Internazionale dei Giovani per la Rigenerazione, tenutosi a Valbruna, nel cuore delle Alpi Giulie, e organizzato da ReGeneration Hub Friuli.

Il Baite Award si conferma un contest internazionale di rilievo, dedicato a giovani ricercatori e team under 35 che propongono idee innovative in settori strategici quali edilizia, agroecologia, clima, industria, sanità, trasporti, turismo ed energia.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di dodici progetti selezionati da nove importanti istituzioni scientifiche italiane. Tra queste figurano, oltre al Politecnico di Torino, l’Università di Catania, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università di Pisa, l’Istituto Italiano di Tecnologia e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il progetto vincitore: Ionx Project – Global Flux Motor

Il cuore dell’innovazione premiata risiede nell’Ionx Project – Global Flux Motor, che introduce una nuova generazione di powertrain elettrici ad alte prestazioni. Questo sistema si basa su un motore proprietario, specificamente progettato per incrementare significativamente la densità di coppia, la potenza e l’efficienza rispetto alle soluzioni tecnologiche tradizionali.

L’adozione di sistemi avanzati di raffreddamento e di una frenata magnetica integrata permette di ridurre in modo sostanziale i consumi energetici, il surriscaldamento e le emissioni di particolato. Le potenziali applicazioni di questa tecnologia sono ampie e spaziano dalle hypercar al motorsport elettrico, fino ai veicoli a decollo e atterraggio verticale (eVTOL).

Il premio in denaro, del valore di 2.000 euro, sarà interamente destinato allo sviluppo del primo prototipo ad alte prestazioni del Global Flux Motor e alla sua integrazione su un veicolo dimostrativo, in collaborazione con un partner industriale. Ettore Bianco e Fabio Mandrile hanno espresso la loro soddisfazione: “Ricevere questo riconoscimento rappresenta una conferma del percorso intrapreso e della nostra visione: sviluppare una tecnologia capace di rendere i motori elettrici più efficienti e sostenibili”.

I ricercatori hanno inoltre sottolineato come “La vittoria del Baite Award ci dà ulteriore fiducia per trasformare questa innovazione in una soluzione con un impatto concreto sul mercato e sulla società”.

NanoValbruna e la missione del Baite Award

La competizione del Baite Award si inserisce armonicamente nel più ampio programma del Festival NanoValbruna, un forum internazionale che si propone come punto di incontro per giovani e come catalizzatore per la rigenerazione. L’edizione 2026 ha coinvolto circa cinquanta partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il festival, ideato e curato dall’associazione ReGeneration Hub Friuli, promuove attivamente la condivisione di esperienze e competenze tra giovani ricercatori, futuri imprenditori e creativi.

L’obiettivo primario è quello di stimolare l’innovazione e la sostenibilità in molteplici settori. In questo contesto, il Baite Award si prefigge di creare un ponte solido tra il mondo della ricerca e quello dell’industria, favorendo la trasformazione delle conoscenze scientifiche in tecnologie, prodotti e processi in grado di generare valore tangibile per le imprese, la società e l’ambiente.