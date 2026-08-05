Reddit ha annunciato una trasformazione del suo sistema di moderazione, riducendo l'importanza del karma per i nuovi utenti e migliorando l'accesso alle comunità. L'iniziativa mira a contrastare spam e abusi tramite l'intelligenza artificiale.

Moderazione AI: oltre le barriere del karma

Tradizionalmente, il karma – indicatore di reputazione – e l'età dell'account fungevano da filtri, escludendo utenti genuini. Reddit intende superare queste "barriere invisibili" con sistemi di prevenzione degli abusi robusti e integrati, basati su grandi modelli linguistici (LLM).

L'obiettivo è facilitare l'ingresso ai nuovi utenti, delegando agli automatismi il rilevamento di violazioni e permettendo ai moderatori di accogliere i neofiti.

Rules Hub e strumenti di supporto

Il fulcro è il Rules Hub, un nuovo strumento AI già testato in oltre 700 subreddits e ora disponibile per tutte le nuove comunità. Permette ai moderatori di creare regole applicabili automaticamente. Utilizza gli LLM per interpretare l'intento del contenuto, gestendo sfumature e linguaggio naturale. Il roll-out per le comunità esistenti è previsto nei prossimi mesi.

Reddit potenzia anche gli strumenti per comunicare le norme: un tool guida gli utenti nel rispetto delle regole e un meccanismo semplificato permette di impostare il flair, il tag personalizzato.

Tali funzionalità mirano a ridurre le rimozioni poco chiare e a migliorare la scoperta di comunità.

Aggiornamenti tecnici e prospettive

Gli interventi riguardano "Old Reddit", con la migrazione dei flussi di lavoro dei moderatori. Sul fronte finanziario, Reddit ha registrato ricavi per 805 milioni di dollari e utili per azione di 1,25, superando le aspettative. Il titolo è sceso per un flusso di traffico referral "altalenante". L'azienda mira a convertire i 500 milioni di utenti attivi settimanaliin utenti attivi quotidiani tramite aggiornamenti di prodotto.

L'evoluzione di Reddit riflette una tendenza delle piattaforme verso la moderazione assistita dall'AI. Questo approccio mira a incrementare la partecipazione, ma richiede calibrazione per evitare bias.

Il karma muterà, l'AI sarà un supporto per i moderatori, non un sostituto. Reddit ridefinisce le regole per un ecosistema più dinamico e inclusivo, con il successo legato al bilanciamento dei modelli e alla governabilità comunitaria.