Il 10 agosto 2026 ha segnato un momento cruciale per le grandi piattaforme digitali. Il 9° Circuito della Corte d’Appello degli Stati Uniti ha infatti respinto l’appello promosso da colossi come Meta, TikTok, Snapchat e Google. L’obiettivo di questi giganti del web era ottenere l’archiviazione di migliaia di cause legali che li accusano di aver progettato funzionalità di social media che inducono dipendenza. Questa decisione implica che il vasto procedimento legale, il quale coinvolge individui, scuole, enti locali e autorità statali, proseguirà in un’unica mega-causa federale.

Il rigetto dell'argomento "Section 230"

Le aziende tecnologiche avevano tentato di invocare la Section 230 del Communications Decency Act. Questa norma, che protegge le piattaforme dai contenuti generati dagli utenti, era stata presentata come scudo per evitare la responsabilità sulla natura potenzialmente «addictive» delle loro interfacce. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ritenuto prematuro accogliere tale appello, specificando che una valutazione di questo tipo viene solitamente effettuata solo dopo un processo completo.

Precedenti giudiziari e la responsabilità delle piattaforme

Questo recente sviluppo legale si inserisce in un contesto già caratterizzato da significative sconfitte giudiziarie per Meta.

Un tribunale del New Mexico, ad esempio, ha condannato l’azienda a pagare 375 milioni di dollari per aver messo in pericolo i minori. Inoltre, una giuria di Los Angeles ha stabilito la responsabilità di Meta e YouTube per lo sviluppo di funzioni che creano dipendenza, le quali hanno causato danni a una giovane donna. In quel caso, sono stati ordinati risarcimenti per un totale di 6 milioni di dollari.

Migliaia di cause ancora pendenti

Secondo le analisi di esperti e fonti legali, queste sentenze rappresentano precedenti pericolosi per l’intero settore. Attualmente, migliaia di azioni legali analoghe sono in corso, promosse da famiglie, istituzioni scolastiche e procure statali. Tutte contestano le piattaforme per aver adottato design consapevolmente dannosi.

La portata di queste contestazioni è notevole: alcuni Stati hanno richiesto a Meta sanzioni che potrebbero arrivare fino a 1,4 trilioni di dollari, accusando l’azienda di comportamenti ingannevoli nei confronti dei giovani utenti.

Impatto e prospettive future

Il rigetto dell’appello è destinato a provocare un’accelerazione del contenzioso legale. Il rischio reputazionale e finanziario per le piattaforme rimane estremamente elevato. Il sistema giudiziario, d’altra parte, sembra orientato a esplorare un nuovo paradigma: non più il contenuto generato dagli utenti, ma il design stesso delle piattaforme viene ora considerato come una possibile fonte di danno. Gli sviluppi futuri di questa complessa vicenda legale potrebbero ridefinire in maniera profonda le responsabilità e le regolamentazioni nell’era dei social media.

In sintesi, la bocciatura dell’appello apre la strada a processi che hanno il potenziale di trasformare radicalmente il rapporto tra la società digitale e la tutela dell’utenza, con particolare attenzione ai minori.