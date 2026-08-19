Rillet si afferma come protagonista emergente nell'AI applicata all'ERP, chiudendo il 19 agosto 2026 una Series C da 100 milioni di dollari. L'operazione ha portato la valutazione dell'azienda a 1 miliardo di dollari, un traguardo raggiunto in soli due anni dall'uscita dalla fase di stealth.

Il round di finanziamento, completato in meno di 48 ore, testimonia l'enorme interesse generato dal volume di affari e dalla spinta strategica di Rillet, rafforzata dall'alleanza con EY. La raccolta è stata guidata da Iconiq, con la partecipazione di Andreessen Horowitz e Sequoia Capital.

Il CEO Nicolas Kopp ha evidenziato la rapidità del round quale chiaro segnale della fiducia del mercato.

Crescita esplosiva: clienti, ARR e finanziamenti precedenti

Rillet vanta oltre 600 aziende clienti e il suo ARR (Annual Recurring Revenue) è raddoppiato negli ultimi tre mesi. Questi numeri riflettono una crescita estremamente rapida, già evidente nei precedenti finanziamenti: una Series A da 25 milioni di dollari e una Series B da 70 milioni di dollari.

Un percorso finanziario accelerato verso lo status di unicorn

Uscita dalla modalità stealth nel 2024, Rillet ha ottenuto una Series A da 25 milioni di dollari (maggio 2025, guidata da Sequoia). Ad agosto 2025, ha chiuso una Series B da 70 milioni di dollari, co-condotta da Andreessen Horowitz e ICONIQ.

Il raggiungimento della Series C con una valutazione di 1 miliardo di dollari in meno di due anni dimostra un'avanzata finanziaria eccezionale, con oltre 200 milioni di dollari raccolti.

Posizionamento strategico nel fintech e trend di mercato

L'operazione sottolinea la centralità dell'AI-native ERP come motore di innovazione nel fintech. Rillet incarna la visione di un general ledger che trascende il ruolo di mero sistema di registrazione, trasformandosi in un vero e proprio sistema operativo per la finanza. In un mercato dominato da soluzioni legacy, l'approccio intelligente, automatizzato e integrato di Rillet offre un chiaro vantaggio competitivo.

La chiusura del round in tempi brevi evidenzia una costante pressione di capitali verso la verticalizzazione intelligente dei processi finanziari aziendali.

Il coinvolgimento di investitori come Iconiq, Sequoia e a16z conferma la fiducia nella maturazione del mercato AI-ERP, pronto a superare i paradigmi tradizionali consolidati.

Implicazioni per il settore e prospettive future

La rapida transizione dallo stato di stealth a quello di unicorn in circa due anni posiziona Rillet tra i casi più emblematici della nuova generazione di fintech verticali. Il legame con aziende in rapida espansione, la partnership con EY e il raddoppio dell'ARR suggeriscono un modello di crescita sostenibile e performante.

Se Rillet saprà capitalizzare questa traiettoria, espandendo ulteriormente la base clienti e l'offerta AI, potrebbe ridefinire il futuro del software finanziario.

Nel panorama italiano ed europeo, che fatica a generare unicorn nell'AI applicata alla finanza, la storia di Rillet offre un percorso di successo da cui trarre ispirazione: innovazione focalizzata sul valore operativo, rapidità di implementazione (4-6 settimane) e scalabilità affidabile.

Rillet ha dimostrato che l'AI, integrata fin dall'architettura e non come un semplice add-on, può guidare l'evoluzione degli ERP verso sistemi reattivi, intelligenti e orientati al decision-making in tempo reale. Mentre il settore SaaS tradizionale affronta critiche sul suo modello di crescita più lento, l'ascesa di Rillet propone un paradigma diverso: quello della finanza agile, automatizzata e AI-native.

In sintesi, il round da 100 milioni di dollari e la valutazione di un miliardo segnano un nuovo capitolo per i software finanziari: Rillet non è più una promessa, ma un attore concreto e in rapida espansione.