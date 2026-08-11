L'11 agosto 2026, la Commissione europea ha annunciato l'avvio di Scaleup Europe, un nuovo fondo pubblico-privato da circa 5 miliardi di euro, volto a sostenere scaleup europee in settori strategici. Il giorno seguente, il primo investimento è stato ufficializzato: ICEYE, azienda finlandese di intelligence satellitare, è la beneficiaria inaugurale del fondo, attraverso un co-lead nella sua Serie F. La valutazione stimata della società supera gli 11 miliardi di dollari, confermando l'ambizione europea di trattenere i propri campioni tecnologici nel continente.

Missione e Governance di Scaleup Europe

Scaleup Europe è stato ideato per colmare il gap di finanziamento nella crescita avanzata delle aziende deep tech in Europa. Con una governance mista, la gestione è stata affidata al fondo svedese EQT, scelto tramite procedura pubblica. Un contributo iniziale di circa 1 miliardo di euro è assicurato dalla Commissione europea, in co-investimento con importanti investitori istituzionali europei quali Allianz, APG (ABP), CriteriaCaixa, Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo, Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, EIFO, Novo Holdings e altri.

L'obiettivo di Scaleup Europe è finanziare scaleup in settori chiave: deep tech, life sciences, cleantech, advanced manufacturing, digital technologies e spazio.

L'intento è rafforzare la competitività dell'Europa, mantenendo le tecnologie più avanzate nel continente. Si prospetta un'espansione del fondo fino a 25 miliardi di euro, con aperture a investitori non europei, purché allineati agli obiettivi del progetto.

ICEYE: Il Primo Ancoraggio Spaziale

ICEYE, fondata a Helsinki, è specializzata in satelliti SAR (synthetic aperture radar) ed è leader mondiale nell'intelligence spaziale. Con una costellazione satellitare ad alta resilienza e capacità software-defined, l'azienda offre immagini ad alta risoluzione giorno e notte, anche in condizioni meteorologiche avverse. Nel 2025, ICEYE ha superato i 250 milioni di euro di fatturato, un EBITDA di oltre 100 milioni di euro e un backlog contrattuale stimato a più di 1,5 miliardi di euro.

L'azienda prevede di raddoppiare la produzione, con un target di 100 satelliti all'anno entro il 2028.

L'operazione con Scaleup Europe segna un punto di svolta, rappresentando la prima mossa concreta di una strategia europea di investimento nelle infrastrutture spaziali. Il CEO Rafal Modrzewski ha sottolineato che «lo spazio, come infrastruttura critica, deve restare competitivo in Europa e Scaleup Europe ci consente di farlo senza doverci trasferire altrove».

Implicazioni Strategiche per l'Ecosistema Europeo

L'investimento in ICEYE si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza europea sull'innovazione sovrana. Spazio, semiconduttori, intelligenza artificiale, biotecnologie e manifattura avanzata sono asset non solo economici ma strategici per la difesa industriale.

La partecipazione di fondi europei e istituzioni pubbliche è un segnale forte, in linea con il V ciclo di Horizon e la strategia europea sul deep tech, per rafforzare le capacità infrastrutturali globali.

Parallelamente, il fondo promuove un nuovo modello di investimento europeo, più ambizioso e strutturato. Non più piccoli fondi VC isolati, ma un grande fondo di crescita, in grado di competere con i giganti statunitensi o asiatici per dimensione e capacità, soprattutto se la raccolta raggiungerà i 25 miliardi di euro.

Prospettive Future e Prossimi Passi

Scaleup Europe prevede ulteriori closing fino al 2027. La partecipazione di investitori non europei potrebbe consolidare il fondo, a patto che siano allineati alla visione di creare champion europei ancorati al continente.

ICEYE rappresenta un banco di prova concreto, mostrando cosa accade quando capitale, politiche industriali e talento tecnologico convergono efficacemente.

È un chiaro segnale che l'Europa intende impegnarsi per restare competitiva e che ha forse trovato la leva finanziaria necessaria. Se Scaleup Europe manterrà il passo, nei prossimi anni potremmo assistere alla nascita di nuovi campioni deep tech, questa volta veramente europei.