Il cofondatore di Google, Sergey Brin, ha intensificato la sua opposizione alla proposta di tassazione sui miliardari della California, nota come Prop 40. Con un ulteriore contributo di 20 milioni di dollari all'organizzazione "Build a Better California", l'investimento totale di Brin per contrastare questa misura ha superato i 100 milioni di dollari. Questa ingente somma mira a prevenire un pagamento fiscale stimato in circa 13,3 miliardi di dollari, che la legislazione in esame imporrebbe sui residenti più facoltosi dello stato.

La Prop 40 prevede un'imposta una tantum del 5% sul patrimonio netto di circa 200 miliardari californiani.

I fondi raccolti sarebbero destinati a sostenere i programmi sanitari dello stato, in particolare il programma Medicaid, che rischia di perdere fino a 30 miliardi di dollari in finanziamenti federali a seguito dei tagli al budget previsti dal governo Trump.

La reazione dei magnati e le preoccupazioni di Newsom

L'opposizione di Brin non è un caso isolato. Numerosi altri magnati del settore tecnologico stanno adottando strategie per evitare l'impatto della tassa sui miliardari. Tra questi, Mark Zuckerberg (Meta) avrebbe acquistato una proprietà da 170 milioni di dollari vicino a Miami, in un apparente tentativo di trasferimento. Anche l'ex CEO di Uber Travis Kalanick e l'altro cofondatore di Google, Larry Page, hanno lasciato lo stato.

Questa "fuga di capitali" ha sollevato preoccupazioni tra le istituzioni. Il governatore della California, Gavin Newsom, pur riconoscendo la necessità di riforme fiscali, ha espresso timori riguardo all'impatto economico della partenza di questi individui. Newsom ha invece proposto una "tassa nazionale sui miliardari", criticando un sistema fiscale dove "l'impiegato possa sostenere un'aliquota fiscale più alta dell'erede" e denunciando la pratica di "prendere in prestito contro i portafogli azionari senza dichiarare redditi imponibili".

"Build a Better California": opposizione e visione

"Build a Better California" si posiziona come un attore chiave nella campagna contro la Prop 40, proponendo misure legislative alternative che potrebbero bloccare l'introduzione di nuove tasse.

Sebbene finanziata da ingenti capitali privati, l'organizzazione si prefigge obiettivi più ampi, come la promozione di un settore pubblico efficace, un'economia inclusiva e comunità potenti, con valori di equità e giustizia. Un incontro del 2019 per "Realizzare il Sogno Californiano" ha evidenziato la visione dell'organizzazione per una società giusta e unitaria.

L'approccio strategico di "Build a Better California" include investimenti in organizzazioni non profit e l'impegno di risorse per supportare iniziative che avanzano scopi condivisi. L'organizzazione mira a mobilitare maggiori investimenti in opportunità politiche e referendarie allineate ai valori di una "California Migliore" e a costruire potere comunitario.

Il dibattito sulla tassazione e il voto di novembre

La Prop 40 rappresenta una sfida politica e sociale significativa. I suoi sostenitori la vedono come un'opportunità per riequilibrare le risorse finanziarie e finanziare programmi essenziali, limitando le scappatoie fiscali per i più abbienti. Gli oppositori, guidati da figure come Brin, temono le ripercussioni economiche e la potenziale fuga di capitali.

Il dibattito rimane acceso in vista del voto popolare di novembre. La decisione dei californiani non solo determinerà il futuro della tassazione nello stato, ma potrebbe anche stabilire un precedente importante per iniziative simili a livello nazionale, influenzando le dinamiche politiche e il panorama socio-economico riguardo alla redistribuzione della ricchezza.