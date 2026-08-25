SpaceX ha annunciato la costruzione di un secondo «Starbase» in Louisiana, un investimento da 100 miliardi di dollari rivelato il 25 agosto 2026. L'obiettivo è trasformare il Vermilion Parish in un hub aerospaziale globale, capace di effettuare migliaia di lanci all’anno. Il sito sarà un ecosistema indipendente per produzione di propellenti, energia, logistica marittima, lavorazione veicoli spaziali e aeroporto.

Il nuovo Starbase: sito, tempistiche, impatto economico

Dopo una ricerca di sette anni, SpaceX ha scelto un'ex proprietà Exxon lungo la costa del Golfo, a circa 10 ore da Starbase Texas.

Questa struttura, parte di una rete di quattro aree di lancio, amplierà il ritmo operativo di Starship. SpaceX prevede l'avvio lavori nel 2027 e il primo lancio Starship entro il 2029. La Louisiana Economic Development (LED) indica una timeline più prudente: costruzione fine 2027 e operatività iniziale nel 2030. Il progetto genererà 3.000 posti di lavoro diretti nei primi dieci anni (salario medio 92.600 dollari annui), oltre 30.000 lavoratori edili al picco. La LED stima almeno 8.100 posti indiretti.

Ambiente e critiche

Il sito è concepito come un "spaceport autosufficiente". Per mitigare i rischi ambientali, SpaceX collabora con il Louisiana Department of Wildlife and Fisheries e la Coastal Protection and Restoration Authority, integrando il progetto nel Coastal Master Plan e nelle politiche di protezione delle paludi costiere, con opere come i frangiflutti anti-erosione.

L'annuncio ha suscitato critiche da gruppi ambientalisti locali, preoccupati per la rapidità dell'approvazione e le ripercussioni sul fragile ecosistema costiero. SpaceX ha garantito che gran parte dell'area rimarrà non edificata e si impegnerà attivamente nella restaurazione e tutela del territorio.

Transizione Starship e futuro

L'azienda ha completato 13 voli di prova di Starship e attende il quattordicesimo, potenzialmente in orbita terrestre bassa. Elon Musk ha dichiarato che la famiglia Falcon sarà ritirata quando Starship dimostrerà piena reusabilità e frequenza operativa settimanale. Il nuovo spaceport sarà cruciale per un'operatività su larga scala, supportando infrastrutture orbitali per l'intelligenza artificiale e l'espansione di Starlink.

Questo progetto è una svolta: un investimento multilivello che coniuga trasformazione economica, innovazione industriale e attenzione ambientale. Creerà un nodo cruciale per l'accessibilità spaziale futura e lo sviluppo regionale. Lo spazioporto in Louisiana è sia una sfida tecnica sia una leva strategica per il futuro dello spazio commerciale.