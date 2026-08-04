SpaceX ha registrato un notevole successo nel suo primo rapporto trimestrale come azienda quotata in borsa, annunciando un raddoppio dei ricavi rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato trainato principalmente dalla crescita esponenziale del servizio internet via satellite Starlink e da importanti accordi per la fornitura di potenza di calcolo con giganti tecnologici quali Anthropic e Google.

Nel periodo compreso tra il secondo trimestre del 2025 e il secondo trimestre del 2026, i ricavi totali dell'azienda sono balzati da 4 miliardi a 7,8 miliardi di dollari, segnando un incremento del 92%.

Quasi 2 miliardi di dollari di questa crescita sono stati generati dalla divisione dedicata all'intelligenza artificiale, mentre i ricavi di Starlink hanno contribuito con un ulteriore aumento di 1,7 miliardi di dollari.

Crescita strategica: Starlink e il ruolo dell'IA

La divisione di SpaceX focalizzata sull'intelligenza artificiale ha giocato un ruolo cruciale nel sostenere la crescita complessiva, apportando un contributo significativo ai ricavi. Parallelamente, lo sviluppo e l'espansione di Starlink, il servizio di internet satellitare dell'azienda, hanno rafforzato la posizione di SpaceX come attore chiave nel settore delle telecomunicazioni spaziali globali.

Gli accordi per la locazione di potenza di calcolo, in particolare quelli siglati con Google e con Anthropic, un'importante realtà nel panorama dell'IA, si sono rivelati fondamentali per il raggiungimento di questi eccellenti risultati finanziari, evidenziando la diversificazione strategica delle fonti di reddito di SpaceX.

L'IPO e le dinamiche del mercato azionario

SpaceX ha segnato un momento storico con la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) mai registrata, raccogliendo oltre 85 miliardi di dollari e raggiungendo una valutazione di 1,75 trilioni di dollari. Nonostante questo esordio di successo, i titoli azionari hanno mostrato una certa volatilità, scendendo al di sotto del prezzo di IPO di 135 dollari per azione. Le quotazioni hanno registrato un calo di oltre il 6% nel dopo sessione, riflettendo le incertezze del mercato.

Il settore dell'intelligenza artificiale sta affrontando preoccupazioni relative a una potenziale "bolla" e alla capacità degli investimenti in infrastrutture di dati di generare un adeguato ritorno.

L'analista Melissa Otto di Visible Alpha ha evidenziato come tali timori possano influenzare negativamente il valore delle azioni nel breve periodo, ponendo sfide alla stabilità del titolo.

Performance finanziaria e visione tecnologica

I ricavi complessivi di SpaceX hanno superato le aspettative degli analisti di S&P Visible Alpha, che avevano stimato un tetto di 6,9 miliardi di dollari. Questo successo è il risultato di incrementi sostanziali in tutte e tre le principali divisioni dell'azienda: connettività (che include Starlink), intelligenza artificiale e spazio. I ricavi dalla connettività sono cresciuti del 66%, mentre quelli derivanti dall'IA hanno registrato un impressionante aumento del 247%.

Secondo Bret Johnson, Direttore Finanziario di SpaceX, l'attuale solidità finanziaria dell'azienda permette investimenti significativi in programmi chiave come Starship, Starlink Broadband e la piattaforma di intelligenza artificiale. Questa strategia riflette un approccio disciplinato all'allocazione del capitale a lungo termine.

In un'ulteriore mossa strategica, Elon Musk ha annunciato che i data center di SpaceX saranno costruiti esclusivamente con chip Nvidia. Questa decisione sottolinea l'importanza attribuita all'adozione di infrastrutture tecnologiche all'avanguardia per supportare la visione e la crescita futura dell'azienda.

In sintesi, SpaceX si afferma in una posizione di forza, non solo per l'eccezionale incremento dei ricavi, ma anche per la sua abilità nel gestire con successo partnership strategiche, espandere la propria presenza sul mercato e promuovere una continua innovazione tecnologica.