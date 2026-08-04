Spotify ha annunciato un traguardo significativo, superando i 300 milioni di abbonati premium a livello globale. Questo risultato rappresenta una crescita robusta del 9% su base annua, consolidando la posizione di leadership della piattaforma nel settore dello streaming audio.

I dati relativi al secondo trimestre del 2026 evidenziano un'ulteriore espansione economica per l'azienda. I ricavi totali hanno raggiunto i 4,8 miliardi di euro, segnando un incremento del 14% rispetto all'anno precedente. Un successo che si riflette anche negli investimenti nell'industria musicale, con oltre 11 miliardi di dollari versati nel solo 2025.

Alex Norström, Co-Ceo di Spotify, ha commentato i risultati sottolineando: “Abbiamo raggiunto una dimensione che poche aziende nella storia hanno toccato, un business sano e in costante crescita”. A fargli eco, Gustav Söderström, l'altro Co-Ceo, ha aggiunto che “questo trimestre ha dimostrato che stiamo già costruendo quel futuro: migliore ingegneria, rilascio più rapido di aggiornamenti, nuovi prodotti e nuove modalità di interazione per gli utenti”.

La base di utenti attivi mensili ha anch'essa registrato una notevole espansione, toccando quota 777 milioni, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista finanziario, il margine lordo è migliorato di circa 190 punti base su base annua, attestandosi al 33,4%, mentre il reddito operativo ha raggiunto i 655 milioni di euro.

Innovazioni e ampliamento dell'offerta

Spotify continua a investire nell'innovazione e nell'arricchimento della sua offerta. Tra le nuove funzionalità introdotte figurano i Personal Podcasts, un'esperienza di ascolto personalizzata, e Talk to Spotify, che permette agli utenti di interagire vocalmente con l'applicazione per ricerche e richieste musicali. Il DJ di Spotify ha esteso la sua disponibilità a quattro nuove lingue, migliorando l'accessibilità globale.

Altre novità includono il modo Running, ottimizzato per l'attività fisica, e Studio by Spotify Labs, un'applicazione desktop in fase di anteprima progettata per analizzare e comprendere i gusti musicali degli utenti. La piattaforma vanta un catalogo sempre più vasto, con oltre 7 milioni di podcast e più di 700.000 titoli di audiolibri.

Il consumo di video podcast ha registrato un'impennata di oltre il 140% dal lancio, con più di 500 milioni di utenti che hanno riprodotto almeno un contenuto video sulla piattaforma.

Portata globale e servizi esclusivi

La capillarità tecnologica di Spotify è evidente nella sua compatibilità con oltre 2.000 dispositivi di più di 200 marchi, garantendo un'esperienza utente fluida su un'ampia gamma di hardware. Oltre all'offerta musicale e podcast, la piattaforma propone servizi esclusivi come gli oltre 650 articoli in inglese inclusi nell'abbonamento Premium per gli audiolibri.

Per i fan più affezionati, è disponibile Reserved by Spotify, un servizio per la vendita anticipata di biglietti per eventi, attualmente attivo negli Stati Uniti. Questi sviluppi e i solidi risultati economici confermano Spotify come un attore dominante e in continua evoluzione nel panorama globale dello streaming audio.