Il TechCrunch Disrupt 2026 si preannuncia come un evento cruciale nel panorama tecnologico globale, offrendo una piattaforma dinamica per fondatori, investitori e innovatori. L'appuntamento è dal 13 al 15 ottobre al Moscone West di San Francisco, con un programma ricco di contenuti e opportunità.

L'evento si articola su diversi palchi. Il Disrupt Stage sarà il fulcro delle discussioni sulle maggiori trasformazioni tecnologiche: Panos Panay di Amazon esplorerà il futuro post-smartphone, mentre Amjad Masad di Replit tratterà lo sviluppo software personalizzato.

L'AI Stage approfondirà le implicazioni dell'intelligenza artificiale sui modelli di business SaaS, evidenziando sfide e opportunità.

AI, Finanza e Sostenibilità Energetica

L'AI Stage esaminerà i cambiamenti che l'AI impone ai modelli di business, evidenziando le opportunità nell'automazione. Il New Smart Money Stage analizzerà il ruolo di criptovalute come gli stablecoin e dell'AI nella fiducia finanziaria. Il New Smart Systems Stage si concentrerà sugli sviluppi della fusione e sulla grid strain per il supporto tecnologico futuro.

Networking, Startup e Offerte Speciali

Il TechCrunch Disrupt offre straordinarie opportunità di networking con oltre 10.000 partecipanti. Ogni pass include l'accesso allo Startup Battlefield, dove 200 startup si contenderanno la prestigiosa Battlefield Cup, un'occasione unica per scoprire futuri leader e innovazioni.

Per chi si registra entro venerdì, è disponibile un ulteriore sconto di $100, cumulabile con lo sconto di $300 già attivo. Questa è l'ultima possibilità di risparmio prima dell'aumento dei prezzi del 21 agosto. L'evento celebra i progressi e agisce da catalizzatore per l'innovazione continua, trasformando idee in realtà e visioni in successi.