Thrive Holdings, una holding dinamica sostenuta da OpenAI, ha recentemente raccolto 2 miliardi di dollari, portando la sua valutazione a 12 miliardi di dollari. Questo finanziamento, proveniente da investitori come SoftBank, D1 Capital Partners e Altimeter Capital, è destinato a espandere l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei settori tradizionali, mirando a trasformare le aziende consolidate con software avanzati.

Un Modello Innovativo: Private Equity per l'AI

Thrive Holdings si configura come una pionieristica firm di private equity focalizzata sull'AI.

La sua strategia è acquisire imprese tradizionali e implementare tecnologie AI avanzate. Finora, Thrive si è concentrata su contabilità e tecnologia dell'informazione. Grazie ai nuovi fondi, l'azienda punta a espandersi nel segmento delle risorse fisiche.

La Partnership Strategica con OpenAI

Un elemento chiave della strategia di Thrive è la stretta collaborazione con OpenAI. Questa partnership include la fornitura di risorse umane per accelerare l'adozione dell'AI. Questo modello di implementazione pratica ha attratto l'interesse degli investitori, dimostrandosi vincente per oltre 70 aziende acquisite. Collaborazioni simili sono state avviate anche da Anthropic con altre grandi aziende di private equity per iniziative mirate all'implementazione dell'AI.

Risultati Concreti e Nuove Piattaforme

Thrive ha ottenuto successi significativi attraverso le sue divisioni principali: "Current", il ramo contabile, e "Shield", il braccio tecnologico. Gli strumenti AI di Current, inclusi gli agenti "TaxAI", hanno migliorato l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, processando oltre 7.000 pratiche con una precisione del 98% e riducendo i tempi di preparazione di oltre il 30%. Parallelamente, le soluzioni AI di Shield hanno accelerato i tempi di risoluzione dei help desk di 36 volte, raddoppiando gli agenti AI personalizzati distribuiti nell'ultimo mese.

La raccolta fondi permetterà anche il lancio di una terza piattaforma, dedicata ai servizi regolamentari per l'ambiente costruito.

L'obiettivo è semplificare i processi di approvazione, costruzione, certificazione e mantenimento degli asset fisici. Anuj Mehndiratta, membro fondatore di Thrive Holdings, ha chiarito che l'AI non sostituirà il giudizio umano o il lavoro sul campo, ma renderà più efficienti i flussi di lavoro manuali quali ricerca, reportistica, preparazione permessi, documentazione ispezioni e tracciamento conformità.

L'AI per le Infrastrutture e la Modernizzazione

Il focus sull'infrastruttura risponde a una sfida critica, specialmente negli Stati Uniti, dove la modernizzazione è spesso ostacolata da complesse normative locali. L'AI di Thrive mira a snellire queste procedure, accelerando progetti vitali in settori come centri dati, sanità, energia, acqua e trasporti.

Kareem Zaki, anch'esso membro fondatore, ha evidenziato come l'AI, con gli esperti, possa comprimere i colli di bottiglia regolamentari, mantenendo elevati gli standard di sicurezza e riducendo oneri, costi e tempi di realizzazione.

Con questo finanziamento, Thrive Holdings si posiziona come un attore chiave nel ridefinire l'applicazione delle tecnologie emergenti ai contesti operativi tradizionali, dimostrando come l'innovazione possa prosperare in settori consolidati.