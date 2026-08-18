TikTok sta sviluppando una funzione che permetterà agli utenti di inviare denaro tramite i messaggi diretti (DM). Questa iniziativa, emersa martedì 18 agosto 2026, sfrutterebbe TikTok Pay, un sistema già attivo nel Sud-Est asiatico per gli acquisti su TikTok Shop. Codici nell'app americana per iPhone suggeriscono un pulsante “tap to accept” per i destinatari e la possibilità per i mittenti di allegare messaggi, in un modello simile a Venmo. L'azienda ha però chiarito che la funzione non è ancora in fase di test, trovandosi in una fase iniziale di sviluppo senza una tabella di marcia definita per il rilascio pubblico.

Questa mossa si inserisce in una più ampia strategia di espansione finanziaria. Già a marzo 2026, TikTok aveva richiesto al Banco Central do Brasil l'autorizzazione per operare come fintech nel Paese. Le domande riguardano la licenza come istituto di pagamento emittente di moneta elettronica e come società di credito diretto (SCD). L'approvazione di queste licenze aprirebbe la strada a conti prepagati in-app, gestione del saldo e trasferimenti di fondi, consolidando la visione di un super-app finanziario e rappresentando un passo strategico per l'integrazione nei servizi digitali brasiliani.

L'espansione di TikTok nel settore finanziario

L'ingresso di TikTok nei pagamenti peer-to-peer via messaggistica diretta non è un caso isolato, ma riflette una tendenza di piattaforme digitali che ampliano l'offerta verso servizi finanziari integrati.

Su X (ex-Twitter), ad esempio, è stato lanciato X Money per trasferimenti tra utenti. TikTok si posiziona in competizione diretta con servizi affermati come Venmo e Zelle.

In Brasile, la richiesta di licenze fintech da parte di TikTok prosegue la strategia inaugurata con Douyin Pay in Cina. Nel Paese sudamericano, il progetto si configura in conformità alla regolamentazione locale, grazie ai processi avviati per diventare istituto di pagamento e società di credito diretto.

Verso un ecosistema integrato e una super-app

Se TikTok implementasse i pagamenti P2P via DM e ottenesse le autorizzazioni in Brasile, il quadro competitivo cambierebbe profondamente. L'app non solo rafforzerebbe la monetizzazione interna tramite TikTok Shop, ma gestirebbe anche transazioni finanziarie basilari tra utenti senza uscire dall'ecosistema TikTok.

L'obiettivo è costruire un ecosistema integrato che consenta agli utenti di fare acquisti, trasferire denaro e comunicare senza discontinuità. Questa strategia, comune in contesti asiatici, è meno diffusa in Occidente, dove infrastrutture normative e culturali impongono maggiore attenzione ad autorizzazioni e requisiti di capitale.

Implicazioni normative e prospettive future

Dal punto di vista normativo, l'operazione richiede una compliance stringente. In Brasile, le istituzioni di pagamento devono integrare un capitale minimo per ciascuna licenza (istituto di pagamento o SCD), mentre le società di credito diretto devono rispettare requisiti di governance e trasparenza finanziaria. Il processo può richiedere fino a 360 giorni per una risposta del Banco Central, assumendo documentazione completa.

Qualora TikTok superasse questi ostacoli, si troverebbe a competere con player consolidati nel settore dei pagamenti digitali e delle finanze personali. Se implementata, la funzione di pagamento via DM amplierebbe significativamente l'utilizzo dell'app, offrendo strumenti di interazione e transazione economica in un'unica piattaforma.

In definitiva, l'iniziativa di introdurre pagamenti peer-to-peer via DM può segnare una svolta strategica per TikTok. Rappresenta una transizione verso servizi finanziari integrati che rimodella il suo potenziale ruolo, da semplice piattaforma video a vera e propria super-app. L'evoluzione normativa, la reazione del mercato e l'esito delle richieste alle autorità brasiliane saranno elementi cruciali per definire i tempi e gli scenari futuri.