Il TechCrunch Disrupt 2026, in programma dal 13 al 15 ottobre presso il Moscone West di San Francisco, si conferma un appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema startup. L'evento, che attira oltre 10.000 tra fondatori, investitori e membri della comunità, è concepito per stimolare la crescita e l'innovazione, con un'attenzione particolare all'era dell'intelligenza artificiale (IA). Questa edizione si focalizza sull'IA e offre opportunità uniche per innovatori e investitori.

L'intelligenza artificiale al centro dell'innovazione

L'edizione di quest'anno del TechCrunch Disrupt pone un'enfasi marcata sullo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale in una molteplicità di settori.

Le nuove stages tematiche sono state ideate per esplorare le frontiere dell'IA. Ad esempio, il Real World AI Stage approfondisce come settori quali la robotica, i sistemi autonomi, la manifattura, la sanità e la difesa stiano concretizzando le scoperte dell'IA in prodotti e soluzioni reali. Questa prospettiva sull'IA riflette una tendenza globale inarrestabile verso l'integrazione di tecnologie avanzate nelle operazioni aziendali quotidiane, delineando il futuro dell'innovazione.

Opportunità esclusive per networking e crescita

La partecipazione a TechCrunch Disrupt offre ai visitatori l'opportunità di acquisire insights azionabili direttamente da fondatori, operatori e venture capitalist di spicco, attivamente impegnati nella costruzione e nell'investimento nel mercato attuale.

L'agenda dell'evento è ricca di una vasta gamma di argomenti, attentamente selezionati per fornire intuizioni pratiche che si traducono in azioni concrete. Inoltre, l'evento garantisce un accesso diretto a investitori alla ricerca della loro prossima azienda in portafoglio e a fondatori che desiderano stringere partnership strategiche. Le opportunità di networking sono potenziate da strumenti basati sull'IA tramite l'app dedicata e da numerosi Side Events, pensati per approfondire specifici temi.

Anteprime sulle tecnologie emergenti

Attraverso l'Exhibit Hall, i partecipanti avranno una visibilità anticipata su tecnologie e startup emergenti, ben prima che queste raggiungano la notorietà mainstream.

Questa sezione rappresenta una risorsa inestimabile per chi mira a investire precocemente in innovazioni promettenti o a stabilire nuove e fruttuose connessioni commerciali. È un'occasione per essere all'avanguardia, scoprendo le tendenze che plasmeranno il panorama tecnologico del prossimo futuro.

Nuove sezioni tematiche e relatori di spicco

L'edizione del TechCrunch Disrupt 2026 introduce una serie di nuove stages, concepite per ispirare ed educare i partecipanti. Il Smart Money Stage si addentra nel mondo dei servizi finanziari guidati dall'IA, dalle fintech alle stablecoin, esplorando come la tecnologia stia ridefinendo il movimento del capitale. Il Smart Systems Stage, invece, si concentra sulle infrastrutture critiche che supportano ogni progresso dell'IA, come i chip, la potenza di calcolo, l'energia, il networking e i data center, elementi fondamentali per la prossima generazione di aziende tecnologiche.

L'evento vanta la presenza di relatori di calibro internazionale, tra cui RJ Scaringe, CEO e fondatore di Rivian; Panos Panay, SVP di Amazon Devices, Alexa e Leo; e Toni Schneider, CEO di Bluesky, affiancato dalla COO Rose Wang. Queste personalità condivideranno le loro preziose esperienze e le loro previsioni sui futuri trend del mercato tecnologico, offrendo spunti di riflessione e ispirazione.

Ultima opportunità per un prezzo vantaggioso

Per tutti coloro che intendono partecipare al TechCrunch Disrupt 2026, è fondamentale cogliere l'ultima occasione per assicurarsi il proprio pass con uno sconto fino a 300 dollari. Questa offerta imperdibile si conclude improrogabilmente martedì 25 agosto alle 23:59 PT.

Bloccare il proprio pass entro questa data significa garantirsi il miglior prezzo disponibile, sia per studenti desiderosi di entrare nella comunità, sia per investitori affermati alla ricerca di opportunità inesplorate. Non perdere questa chance di far parte di un evento che può realmente accelerare il tuo percorso professionale e aziendale.