L'acquisizione di VideoVerse da parte di Minute Media, annunciata nel settembre 2025 come un'operazione da circa 250 milioni di dollari, è naufragata in meno di un anno. Nel maggio 2026, Minute Media ha rescisso l'accordo, motivata da significative discrepanze nelle rappresentazioni di VideoVerse, che era rimasta un'entità legale separata. Il fallimento si è trasformato in un intricato caso giudiziario, con accuse di frode e firme contraffatte che evidenziano i limiti della due diligence nel settore delle startup.

Accuse di frode e contenzioni legali

Il fallimento ha scatenato una serie di cause legali. Bluestone Capital ha citato VideoVerse per frode, denunciando l'inosservanza contrattuale e il mancato pagamento. Un creditore richiede il rimborso di 64 milioni di dollari da un prestito post-acquisizione, sostenendo che documenti di fusione falsificati avrebbero indotto in errore gli azionisti. L'ex COO di VideoVerse accusa inoltre il fondatore Vinayak Shrivastav di aver falsificato la sua firma su documenti di prestito e riacquisto azionario, appropriandosi di decine di milioni di dollari.

La tecnologia Magnifi e il suo potenziale

Nonostante le vicende legali, VideoVerse si era affermata nel settore del clipping automatico con Magnifi, un tool basato sull'intelligenza artificiale capace di identificare e trasformare momenti salienti di trasmissioni sportive in clip condivisibili.

Questa tecnologia aveva attratto clienti di alto profilo come l'Indian Premier League, FIFA+ e Nippon TV, rappresentando un asset strategico per l'espansione di Minute Media in un mercato miliardario.

Limiti della due diligence nelle acquisizioni tech

Il caso VideoVerse-Minute Media evidenzia una vulnerabilità critica negli investimenti tecnologici. La fiducia in accordi milionari può oscurare la necessità di controlli rigorosi. I contenziosi tra investitori, creditori ed ex-dirigenti riflettono una fiducia erosa dalla mancanza di trasparenza e dalla superficialità nella due diligence. Per il settore, è un monito: il valore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia deve essere affiancato da una verifica approfondita dei dati e del modello di business.

L'escalation legale che coinvolge Vinayak Shrivastav, senza commenti pubblici, sottolinea come il successo delle startup, anche nell'AI, resti vulnerabile a condotte illecite e a dinamiche opache nella gestione finanziaria. Questo caso paradigmatico insegna che il potenziale tecnologico non basta; serve un fondamento di rigore e trasparenza.