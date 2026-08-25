Waymo, società leader nei servizi di robotaxi, ha scelto Monaco di Baviera come prima città tedesca per avviare la sua espansione europea. Il progetto prevede un approccio multi-fase: inizialmente, i veicoli saranno guidati manualmente per la mappatura dettagliata del territorio. Seguiranno poi test autonomi con la presenza di safety driver a bordo, con l’obiettivo di offrire un servizio completamente driverless entro la fine del 2027, previa l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità tedesche.

Questa strategia graduale permetterà al sistema Waymo Driver di adattarsi alle specifiche del traffico e delle infrastrutture urbane di Monaco, preparando il terreno per un’operatività pienamente autonoma e accessibile al pubblico entro la data prefissata.

Contesto normativo e strategia europea

L’ingresso di Waymo a Monaco beneficia di un quadro normativo favorevole: la Germania è stata il primo Paese dell’Unione Europea a implementare una legislazione specifica per i veicoli a guida autonoma di livello 4, in vigore da oltre cinque anni. Tuttavia, Waymo non possiede ancora le autorizzazioni tedesche, incluse quelle del KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) e delle autorità locali, indispensabili per l’operatività commerciale.

Nel panorama tedesco, altre aziende come Mobileye e Volkswagen hanno già ottenuto permessi per test con livelli di autonomia inferiori, prevalentemente di livello 3.

Espansione e sfide operative

Il piano di Waymo per Monaco si inserisce in una più ampia strategia europea che include il lancio a Londra già nel 2026.

Questa roadmap sottolinea l’ambizione di Waymo di affermarsi non solo come operatore, ma anche come attore tecnologico chiave nei principali mercati della mobilità urbana intelligente.

Per raggiungere l’obiettivo di un servizio commerciale driverless entro il 2027, Waymo dovrà affrontare diverse sfide. Sarà cruciale ottenere le approvazioni normative a livello federale, statale e comunale. Inoltre, il sistema dovrà dimostrare una robusta capacità di adattamento a condizioni climatiche avverse, come neve e ghiaccio, e al rigoroso quadro regolatorio tedesco, che pone particolare attenzione agli “edge cases”. Ulteriori ostacoli includono potenziali lacune legislative nel diritto di trasporto persone in Germania e la soglia elevata per l’istituzione di un servizio pubblico a pagamento.

Il significato per Monaco e la mobilità futura

L’arrivo di Waymo rappresenta un passo significativo per Monaco, rafforzandone la posizione come centro di mobilità avanzata. La città bavarese mira a consolidarsi come hub per l’innovazione nel settore automotive, favorendo la collaborazione tra ricerca, industria e startup, e attirando investimenti e posti di lavoro qualificati.

Dal punto di vista della mobilità urbana, un servizio robotaxi completamente autonomo potrebbe contribuire all’integrazione del trasporto pubblico, migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità e accrescere la sicurezza stradale. Monaco potrebbe così diventare un banco di prova fondamentale e un modello replicabile per altre città europee nel settore della mobilità connessa e autonoma.

In sintesi, Waymo avvia la sua espansione tedesca con una fase programmata e prudente, puntando al servizio driverless entro la fine del 2027. Il successo richiederà una convergenza di competenze tecnologiche, autorizzazioni giuridiche e collaborazione istituzionale, con Monaco che ambisce a diventare un simbolo europeo della mobilità autonoma.