Waymo, l'azienda di guida autonoma di Alphabet, ha lanciato il suo robotaxi Ojai di nuova generazione, ora disponibile a Los Angeles, Phoenix e San Francisco. Obiettivo: espandere la flotta con veicoli più economici. L'Ojai presenta un design modulare, un'interfaccia utente rinnovata e l'assistente AI Google Gemini. Prodotto da Zeekr (Geely) su piattaforma SEA-M, è ottimizzato per durabilità e uso intensivo. I veicoli sono importati dalla Cina, ma il sistema di guida autonoma Waymo è installato in Arizona. La flotta commerciale conta circa 300 robotaxi Ojai, con espansioni a Denver, Las Vegas e San Diego entro fine anno.

Innovazione, Accessibilità e Strategia di Espansione

Progressi hardware e software con AI. Il sistema combina input da fotocamere, lidar e radar, espandendosi in ambienti diversi, anche con climi invernali severi. Waymo aggiungerà 5.000 Ojai entro il 2026, raddoppiando la flotta. Veicoli convenienti e accessibili, con interni spaziosi, USB e portabicchieri. Dotato di 13 telecamere, 6 radar e 4 lidar. La cabina, più ampia del Jaguar I-Pace, è ottimizzata per pulizia, ricarica e riparazioni.

Contesto Normativo, Servizi e Prospettive Future

L'Ojai, costruito in Cina, rispetta le normative USA con software di guida autonoma installato negli Stati Uniti. Ciò permette l'operatività malgrado i regolamenti su tecnologia connessa da Cina e Russia.

Malgrado critiche politiche per la collaborazione con Geely, Waymo mira ad affermarsi nel mercato USA. I servizi Ojai saranno inizialmente gratuiti per raccogliere feedback. In California, Waymo attende l'autorizzazione dalla CPUC per passeggeri paganti, con questioni su minori e disastri. Integrerà Hyundai Ioniq 5 nella flotta, mantenendo il Jaguar I-Pace, per consolidare la leadership nella mobilità autonoma.