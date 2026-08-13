X ha recentemente ampliato il proprio codice open-source, includendo il motore di ranking utilizzato per personalizzare la timeline "For You". Questa iniziativa consente agli utenti di verificare se i loro account o i loro post sono stati penalizzati dai sistemi di classificazione della piattaforma. Il rilascio è avvenuto sotto licenza Apache v2 su GitHub, includendo modelli, filtri e dettagli tecnici del sistema di ranking, elementi fondamentali per comprenderne il funzionamento.

Trasparenza algoritmica: X svela il funzionamento interno

Il VP of Product Keith Coleman ha spiegato che il codice di ranking core recupera e ordina i post, assemblando la feed per gli utenti.

Questa apertura consente di visualizzare i meccanismi interni che filtrano contenuti problematici o in violazione delle regole. Alcuni di questi sistemi possono essere eseguiti esternamente, aumentando la trasparenza e favorendo un maggiore coinvolgimento della comunità nello sviluppo del sistema.

Strumenti per gli utenti: monitorare la propria visibilità

Per rafforzare l'impegno verso la trasparenza, X ha introdotto la pagina "Under the Hood" nelle impostazioni dell'applicazione. Qui, gli utenti possono accedere a strumenti specifici per verificare se i loro post sono stati influenzati dai sistemi di ranking. Gli utenti con almeno dieci post al mese possono scaricare statistiche aggregate che indicano l'applicazione di etichette o penalizzazioni su account e post.

Lo shadowbanning: tra mito e meccanismi reali di visibilità

Il codice open-source di X non presenta il classico "shadowban" segnalato da molti. Tuttavia, il codice mostra diversi meccanismi che effettivamente riducono la visibilità: filtri per spam e categorie di policy, filtri basati su blocchi e silenziamenti degli utenti, e pesi negativi per i post che il sistema prevede verranno bloccati o segnalati. Questi meccanismi sottolineano che, sebbene il tradizionale shadowbanning "segreto" non sia praticato, esistono comunque sistemi di controllo della visibilità.

Impatto e prospettive future della trasparenza su X

Il movimento verso il codice aperto risponde a preoccupazioni su come gli algoritmi di X influenzino politica e informazione.

La trasparenza è stata accolta positivamente, con feedback costruttivo anche da parte di esperti esterni che hanno già potuto testare ed eseguire parte dell'algoritmo al di fuori di X. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di un panorama social sempre più orientato alla trasparenza e alla collaborazione comunitaria. Tuttavia, quanto conseguente sia l'impegno di X nel mantenere e approfondire questa trasparenza resta da vedere. Nonostante questi passi avanti, X, diventata privata sotto la guida di Elon Musk, ha reso meno accessibili al pubblico altre metriche importanti, come crescita e introiti. Questo cambiamento ha alimentato un dibattito su quanto la piattaforma sia realmente equa e trasparente. L'aspettativa di molti è che l’algoritmo, ora visibile e criticabile, continui a evolvere in risposta alle necessità di una comunità attenta e partecipe.