Zoox, azienda controllata da Amazon, si appresta a inaugurare una nuova era nell'autonomia automobilistica. A partire dal 10 agosto 2026, la società potrà infatti offrire e addebitare corse a bordo dei suoi robotaxi, veicoli progettati senza volante, pedali e specchietti retrovisori. Questo traguardo è stato reso possibile da un'esenzione speciale concessa dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), che rappresenta la prima autorizzazione federale per mezzi costruiti specificamente senza comandi tradizionali. Tale decisione apre la strada alla creazione di una flotta commerciale composta da un massimo di 2.500 unità per un periodo di due anni.

La svolta normativa e tecnologica per Zoox

La decisione della NHTSA segna un punto di svolta significativo per il settore. Fino ad oggi, l'esenzione consentiva a Zoox unicamente la dimostrazione della tecnologia su strada; la nuova autorizzazione, invece, abilita l'azienda a offrire i suoi robotaxi a pagamento in città chiave come Las Vegas e San Francisco, con una successiva espansione prevista anche a Miami e Austin. Questa autorizzazione copre fino a 2.500 veicoli per ciascuno dei prossimi due anni, permettendo a Zoox di trasformare la sua flotta dimostrativa in un servizio operativo su vasta scala e di generare ricavi.

Un precedente per Tesla e altri sviluppatori di veicoli autonomi

Questa liberatoria normativa stabilisce un precedente cruciale e apre potenzialmente la strada ad altri importanti produttori, come Tesla, che sta sviluppando il suo robotaxi Cybercab.

L'eliminazione dei requisiti tradizionali, quali volante, pedali o specchietti retrovisori, semplifica notevolmente il quadro regolamentare per questo tipo di veicoli innovativi. Si tratta di un precedente rilevante in un settore in cui le normative esistenti hanno spesso frenato l'innovazione. Il riconoscimento di questo inedito precedente normativo è all'origine di una vera e propria rivoluzione tecnologica nel campo della mobilità.

Uber: un investimento miliardario nell'autonomia

Parallelamente a questi sviluppi, Uber ha annunciato un investimento strategico di 10 miliardi di dollari “nei prossimi anni” per schierare una flotta di 120.000 veicoli totalmente autonomi. Questa mossa rafforza l'impegno dell'azienda sul fronte dei robotaxi, evidenziando una chiara visione per il futuro della mobilità.

Il piano ambizioso di Uber punta a trasformare l'azienda in un operatore capillare nell'era post-conducente, allineandosi all'evoluzione tecnologica che sta ridefinendo il settore dei trasporti.

La nuova fase della mobilità autonoma

Questi recenti sviluppi riflettono due direzioni chiave nel panorama dei veicoli autonomi negli Stati Uniti: da un lato, la capacità di Zoox di superare le barriere regolatorie e di puntare direttamente al mercato commerciale; dall'altro, l'ambizione di Uber di scalare su larga scala e di trasformare radicalmente le città attraverso la mobilità senza conducente. L'autonomia senza volante sta diventando una realtà concreta, mentre i robotaxi si affermano come asset strategici per i giganti della mobilità urbana.

Nel complesso, ci troviamo di fronte a una fase in cui tecnologia, regolamentazione e investimenti si intersecano, accelerando il passo verso un futuro senza conducenti ma con una mobilità sempre più intelligente e accessibile.