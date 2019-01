Annuncio

Il 2018 per il mondo della telefonia mobile è stato sicuramente molto importante, in quanto l'arrivo delle low cost ha inevitabilmente portato ad una diminuzione delle tariffe mensili per gli utenti, oramai stufi delle rimodulazioni e dei rincari dei brand principali di telefonia mobile. Secondo i recenti dati Arpu, studiati da Mediobanca, ad esempio, l'arrivo di Iliad ha fatto perdere ad aziende come Tim, vodafone e Wind circa 300 milioni di euro. Non solo Iliad, ma anche le altre low cost stanno riscuotando un notevole successo commerciale, su tutte Kena Mobile e Ho.Mobile.

A proposito di quest'ultima, il 31 dicembre 2018 ha ufficializzato un notevole traguardo, quello del 1 milione di utenti attivi, dati sicuramente incrementati considerando che siamo quasi a febbraio [VIDEO].

Ho.Mobile, raggiunti 1 milione di utenti attivi

Come dicevamo, il prestigioso traguardo raggiunto da Ho.Mobile è dovuto sicuramente all'affidabilità della rete su cui poggia, ovvero Vodafone, e dai prezzi vantaggiosi che da sempre, ovvero dal lancio sul mercato a giugno 2018, offre la low cost di proprietà di Vodafone. La strategia commerciale promossa da Ho.Mobile è stata spesso una conseguenza delle promozioni di Iliad, in quanto ad ogni offerta dell'azienda francese, la low cost di Vodafone ha sempre risposto con tariffe simili, ad un prezzo di poco superiore. Attualmente è possibile attivare l'offerta da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G al prezzo di 9,99 euro al mese, per tutti gli utenti dei brand principali che vogliono fare portabilità ad Ho.Mobile.

Per gli utenti delle low cost, come ad esempio quelli di Iliad, Kena Mobile e di altri operatori virtuali, fino a domenica 3 febbraio è attivabile la stessa tipologia di offerta, a prezzo però ridotto, 5,99 euro al mese.

Le altre offerte delle low cost del mercato italiano

Sempre a 5,99 euro al mese, anche Kena Mobile offre un'interessante promozione: parliamo di Kena 5,99 da minuti illimitati, 100 sms e 50 giga di navigazione internet in rete 4G. A proposito di Iliad invece, le offerte attivabili dal sito internet sono tre: tutte hanno in comune minuti illimitati, sms illimitati, ma due offrono in più rispettivamente 40 e 50 giga in rete 4G+ al prezzo di 6,99 e di 7,99 euro al mese, mentre la terza è denominata Iliad Voce , ed ha un prezzo di 4,99 euro al mese ed ha invece 40 mega di navigazione internet. Ci attendiamo però quanto prima nuove promozioni, in particolar modo da Iliad che oramai da tempo non lancia nuove promozioni [VIDEO].