Il mese di gennaio è partito con il botto per quanto riguarda la telefonia mobile: se nella seconda parte del 2018 le protagoniste indiscusse sono state low cost come Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile, il nuovo anno sembra partire con ottimi presupposti anche per i brand più blasonati. Una delle più attive a riguardo sembra proprio essere tim, che oltre a confermare diverse offerte interessanti sopratutto per chi è attualmente utente delle low cost, sta lanciando promozioni riguardanti la navigazione internet.

L'ultima novità dovrebbe arrivare già dal 28 gennaio, parliamo di Tim Internet una promozione che offre svariati giga al mese a prezzo decisamente vantaggioso [VIDEO].

Tim Internet 10 Gb si aggiunge a Tim Internet 8 Gb, SuperGiga 20 e Super Giga 40

Prima di parlare della nuova offerta che arriverà appunto il 28 gennaio, ci soffermiamo su tre offerte già presenti nel listino Tim che riguardano la navigazione internet: Tim Internet 8 Gb offre 4 giga di giorno, 4 giga di notte ed ulteriori 5 giga extra da consumare nel mese a 6 euro, Super Giga 20 e 40 invece offrono rispettivamente 20 giga a 9,99 euro e 40 giga a 11,99 euro al mese.

Per quanto riguarda invece la nuova promozione Tim Internet 10 Gb, dalla denominazione si intuisce la quantità di giga consumabili mensilmente, a 5,99 euro al mese. La prima differenza che spicca rispetto a Tim Internet 8 Gb, è il fatto che i giga possono essere consumati tutto il giorno senza particolari orari o fasce orarie come succede appunto con quella da 8 Gb.

Le altre offerte

Prima abbiamo fatto riferimento alle low cost e a come queste abbiano rivoluzionato il mondo della telefonia mobile. In questo inizio 2019 aziende come Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile hanno deciso di confermare le loro vantaggiose offerte: l'azienda francese sul suo sito ha confermato le offerte da 40 e da 50 giga ed Iliad Voce. La prime due offrono minuti illimitati, sms illimitati e rispettivamente 40 e 50 giga in rete 4G+ al prezzo di 6,99 e 7,99 euro al mese, mentre Iliad Voce, dedicata a chi utilizza lo Smartphone solo per telefonare ed inviare sms, sempre minuti e sms illimitati ma con solo 40 mega di navigazione internet in rete 4G+ al prezzo di 4,99 euro al mese.

Kena Mobile e Ho.Mobile invece hanno come offerta di riferimento quella da 5,99 euro al mese: quella promossa dalla low cost di Tim offre minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G mentre la low cost di Vodafone minuti llimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G. Entrambe le offerte però sono dedicate solamente a chi è cliente di altre low cost del mercato italiano e non agli utenti Tim, Vodafone, Wind [VIDEO].