Anche a gennaio le aziende di telefonia mobile sono pronte ad arricchire la qualità e la quantità delle loro offerte cercando di attirare nuovi utenti: i brand più famosi, dopo aver 'subito' nel 2018 l'arrivo sul mercato delle low cost come Iliad, Kena Mobile, Ho.Mobile, sembrano decise a promuovere tariffe vantaggiose. È il caso di tim, che dopo il successo di Tim Iron (dedicata agli utenti Iliad, Ho.Mobile e di operatori virtuali, da minuti illimitati e 30 giga in rete 4G a 6,99 euro al mese) ha deciso di lanciare altre due offerte: parliamo della Tim Privilege 20 Giga e Tim 15 Go New 50 Gb.

Dobbiamo subito dire che i prezzi mensili di queste due promozioni sono maggiori rispetto a quelli di Tim Iron, ma considerando che sono offerte dedicate a tutti gli utenti e [VIDEO]non solo a quelli di operatori virtuali, riteniamo siano molto interessanti

Le due nuove offerte di Tim

Tim Privilege 20 Gb è l'offerta attivabile dal 11 gennaio da tutti gli utenti che vogliono fare la portabilità all'azienda italiana, ed offre minuti illimitati, 20 giga di navigazione internet in rete 4G in Italia ed ulteriori 5 Giga nei Paesi dell'Unione Europea al prezzo di 12,99 euro al mese.

Come dicevamo, il prezzo può sembrare evidentemente più alto rispetto a Tim Iron, ma essendo dedicata a tutti gli utenti, la riteniamo un'offerta molto interessante

Tim 15 Go New 50 Gb è l'offerta più ricca dal punto di vista dei servizi e proprio per questo ha un prezzo maggiore: offre minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga di navigazione internet in rete 4G ed ulteriori 5 giga nei Paesi dell'Unione Europea al prezzo di 15 euro al mese. I costi di attivazione per entrambe le offerte sono di 12 euro, se l'utente decide di non fare portabilità ad altra azienda di telefonia mobile prima dei 24 mesi: in tal caso, al prezzo di attivazione inizialmente pagato bisognerà aggiungere ulteriori 20 euro.

Le offerte di Iliad

Dopo Wind, anche Tim ha deciso di lanciare nuove offerte con l'intento di 'sfidare' sul mercato soprattutto le low cost protagoniste del 2018.

Su tutte Iliad, che nonostante sia stata lanciata sul mercato a maggio 2018 è la quarta azienda di telefonia mobile per numero di utenti attivi dopo Vodafone, Tim, Wind. Riguardo alle sue offerte, ci sono solo conferme per il mese di gennaio: è infatti possibile attivare le due offerte da minuti illimitati, sms illimitati, 40 e 50 giga in rete 4G+ al prezzo rispettivamente di 6,99 e 7,99 euro al mese mentre per chi non utilizza la navigazione internet, Iliad Voce offre minuti illimitati, sms illimitati e 40 mega in Italia e in UE a 4,99 euro [VIDEO].