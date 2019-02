Annuncio

Le indagini di settembre 2018 effettuate da Brand Finance confermano come Iliad sia considerata dai consumatori italiani l'azienda di telefonia mobile più innovativa e più qualitativa rispetto anche ai brand più famosi. I punti di forza dell'azienda francese sono sicuramente i prezzi vantaggiosi delle loro promozioni e la trasparenza da sempre adottata dall'amministratore delegato Iliad Benedetto Levi. La buona gestione del marketing così come le buone performance finanziarie registrate a novembre 2018, hanno portato la forza del trademark Iliad a raggiungere quella di Tim. A tal proposito quest'ultima ha avuto una crescita del 1%, mentre WindTre, Tiscali e Fastweb hanno avuto una decrescita, nello specifico rispettivamente -13%, -4% e -14%.

Tim e Vodafone hanno risentito evidentemente meno dell'arrivo di Iliad nel mercato italiano, grazie soprattutto al lancio delle loro low cost, rispettivamente Kena Mobile e Ho.Mobile.

La classifica delle aziende di telefonia in Europa

La maggiore crescita ha riguardato proprio Vodafone, grazie anche all'acquisizione della Liberty Global. L'azienda inglese incrementa la sua posizione, passando dalla decima alla settima posizione, con valore del marchio di 21,3 miliardi di dollari. In crescita anche la Deutsche Telekom, che incrementa del 15% a 46,2 miliardi dollari, sono quindi crescite importanti ma inferiori rispetto a brand come Amazon (+25%), Google (+18%) e Microsoft (+47%).

Le offerte di Iliad e delle low cost

A proposito è interessante soffermarci sulle offerte associate alle low cost del mercato italiano, proprio per capire i motivi per cui tanti utenti hanno deciso di dare fiducia a queste nuove aziende di telefonia mobile.

Ad esempio l'azienda francese conferma tre interessanti promozioni, le prime due con minuti illimitati, sms illimitati, 40 e 50 giga in rete 4G rispettivamente a 6,99 e 7,99 euro al mese, mentre per chi utilizza lo Smartphone solo per telefonare od inviare sms, è possibile attivare Iliad Voce, sempre da minuti illimitati e sms illimitati ma con 'soli' 40 mega di internet, al prezzo di 4,99 euro al mese. Per gli utenti delle low cost che vogliono aderire alle promozioni Kena Mobile, è possibile attivare Kena 6,99, da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G a 6,99 euro al mese. Ho.Mobile, invece, sempre per gli utenti delle low cost, ha lanciato l'offerta da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G al prezzo di 6,99 euro al mese.

Per tutti gli altri la stessa offerta ha invece un prezzo di 11,99 euro.