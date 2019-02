Annuncio

L'Oroscopo del giorno 18 febbraio svela un transito sicuramente di un certo interesse in ambito dell'Astrologia. Curiosi di sapere qual è? Bene, questo lunedì a tenere banco sarà certamente il passaggio del Sole nel segno dei Pesci. Detto ciò, passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto all'inizio della settimana. Ricordiamo che ad essere analizzati quest'oggi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Una piccola anticipazione è d'obbligo: a dare compagnia agli amici Pesci al vertice della classifica, in questo frangente saranno i nati sotto il segno del Capricorno, pronosticati vincenti nell'ambito dei sentimenti.

Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà ad inizio settimana, puntiamo decisamente la lente in direzione della Bilancia. Secondo le previsioni di lunedì 18 febbraio il sensibile segno di Aria sarà costretto, volente o nolente, a chinare la testa di fronte alla specularità negativa di Nettuno in Pesci, nel contempo in aggressiva quadratura a Giove in Sagittario.

Classifica stelline 18 febbraio 2019

Una nuova settimana all'insegna delle stelle e dell'Astrologia è pronta a ripartire: ansiosi di scoprire come è stato valutato il vostro segno? Bene, lo strumento perfetto a tale operazione è già a portata di mano e sapete bene tutti qual è. Ovviamente trattasi della nuova classifica stelline, in questo frangente interessante il giorno 18 febbraio.

Andiamo pure a svelare le stelline quotidiane segno per segno, disponibile nella scaletta sottostante:

Top del giorno , Pesci

, Pesci ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

L'amore e il lavoro, previsioni con Sole in Pesci

Bilancia - Il prossimo lunedì sarà abbastanza impegnativo, a tratti anche negativo, per voi "bilancini". In amore occorrerà tenere alta la concentrazione: talvolta il vostro tono presuntuoso destabilizza il partner, cercate quindi di mantenere un certo autocontrollo evitando di punzecchiarlo di continuo, ok? Single, nervosismi inutili provocheranno un gran mal di testa e tanto stress: meglio evitare cercando di tenere a bada le emozioni forti. Parlando in generale, le previsioni del giorno consigliano di soprassedere: ogni tanto lasciar correre potrebbe essere migliore di un battibecco infinito! Nel lavoro, invece, giornata particolarmente creativa ma guai a chi dovesse intralciarvi la strada.

Il motivo? Ovvio, perché questa volta non riuscirete a rimanere indifferenti come le altre volte...

Scorpione - Partirà un pochino in salita questo vostro lunedì d'inizio settimana per poi risalire mano a mano. In amore le coppie avranno una seconda chance ma solo se saranno capaci di combattere un problema abbastanza pesante. Diciamo che sarà molto importante impegnarsi fino in fondo, fintanto che non si riuscirà a trovare il modo di oltrepassarlo senza conseguenze. Il traguardo dovrà essere quello di provare a rilassarsi insieme alla persona amata. Single, approfittate dei benefici di Urano per dare una svolta alla vostra vita. Uscite dalla vostra solita pigrizia allo scopo di cercare nuovi amici con cui instaurare un rapporto felice, ovviamente puntando a "qualcosa di più". Nel lavoro, i movimenti astrali saranno dalla parzialmente vostra parte, sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pensanti.

Sagittario - In arrivo un lunedì 18 febbraio discreto con momenti anche più che buoni.

Quindi, la giornata d'inizio settimana non sarà troppo difficile da portare a buon fine, a patto di saper individuare e poi gestire nel migliore dei modi eventuali situazioni critiche. In amore, la Luna in Leone donerà quel pizzico di fascino unito ad un tantino di mistero capaci di fare la differenza. Allora, sfruttate questo momento abbastanza propizio per mettere un po' di pepe nella vostra relazione. Single, Cupido sta per scagliare la sua freccia, starà quindi a voi decidere se mandare un segnale positivo a chi vi corteggia oppure lasciarlo con indifferenza se non sarete interessati. Nel lavoro, infine, non mancheranno idee od opportunità per migliorare e portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività. Se possibile, fatelo pure senza timori.

Capricorno - La giornata del 18 febbraio si preannuncia estremamente fortunata per tantissimi di voi "capricornini". Valutata nelle predizioni di lunedì con le cinque stelline della fortuna, in amore avrete sicuramente modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner.

In molti casi riuscirete anche a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Single, sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche agli altri, rallegrando la giornata oltre alle persone che avete intorno, soprattutto a voi stessi. Nel lavoro, invece, non dovrete farvi sfuggire un'occasione imperdibile che potrebbe prendere forma tra la fine della mattinata e l'inizio del primo pomeriggio. A tal proposito ricordiamo che "il treno della fortuna" passa una volta sola e oggi è il caso di prenderlo al volo... sbrigatevi!

Acquario - Questa ripartenza settimanale si prevede per noi "pesciolini" con un lunedì tutto o quasi improntato verso il "sottotono". In campo sentimentale, alcune incomprensioni vi faranno sentire poco amati. Diciamo che in parte potrebbe essere solo frutto di vostre sensazioni, anche perché chi vi sta accanto vuole solo il vostro bene. Ai più il cielo del momento offrirà a buon mercato solo lo stretto necessario: qualsiasi altra cosa dovesse attirare, a partire da viaggi e/o divertimenti vari, dovranno essere messi da parte in attesa di tempi più consoni.

Single, dovete mettere da parte l'orgoglio, solo in questo modo l'amore tornerà a far breccia nel vostro cuore. Intanto, potreste gettare la spugna nei confronti di una situazione davvero irremovibile: calma, se la sconfitta dovesse bruciare, perché incaponirsi? Nel lavoro, invece, la routine vi sta opprimendo un po' troppo e con la mente siete spesso assenti, oggi più che mai. Senza che ve ne rendiate conto, potreste perdere delle buone occasioni che non torneranno.

Pesci "top del giorno" - Questo inizio settimana per noi "pesciolini" si prevede splendido, in alcuni casi anche davvero alla grande! In primo piano quest'oggi spicca il passaggio del Sole dall'Acquario a Pesci: secondo l'oroscopo del giorno 18 febbraio, riguardo l'amore, sarà una giornata ricca di passione e vi sentirete molto vicini alla persona amata. In tanti sarete invasi da una nuova energia in grado di portarvi a fare progetti importanti. Se single invece, gli inviti non mancheranno di certo: concedetevi delle uscite anche infrasettimanali per incrementare la vostra vita sociale e, magari, fare incontri interessanti.

Nel lavoro infine, sarete particolarmente brillanti. Finalmente raggiungerete quell'obiettivo tanto desiderato e di conseguenza riceverete elogi da colleghi e superiori.