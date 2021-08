L'ultima giornata della settimana sta per prendere il via e porterà con sé diverse novità in amore e nel lavoro dal punto di vista astrologico per tutti i segni. Vediamo di seguito quali saranno i cambiamenti leggendo l'Oroscopo del 22 agosto 2021.

La prima sestina

Ariete: in amore interrompere una storia al momento non è proprio consigliato. Infatti Venere in opposizione e porta maggiori incomprensioni. Nel lavoro, se qualcosa non sta andando come vorreste, è meglio rimandare tutto alla prossima settimana.

Toro: per i sentimenti la giornata parte in modo non esaltante.

Sarà necessario attendere qualche giorno per recuperare. Nel lavoro è meglio gestire al meglio le finanze, per questo motivo controllate scrupolosamente eventuali trattative.

Gemelli: a livello amoroso, con la Luna nel segno, alcune questioni difficili sono finalmente superate. Nel lavoro, se siete in attesa di una risposta, a breve arriverà.

Cancro: in amore non manca un momento di agitazione. Sarà meglio evitare complicazioni. A livello lavorativo non mancherà qualche problema, in particolare gestite al meglio le spese.

Leone: per i sentimenti con la Luna in opposizione vi sentite particolarmente agitati. Se ci sono delle questioni da affrontare meglio aspettare la prossima settimana. Nel lavoro tutto quello che arriva va gestito con attenzione.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale gli incontri di questi giorni saranno interessanti. Meglio evitare inutili discussioni. Nel lavoro non mancano buone opportunità, il cielo è della vostra parte.

Previsioni e oroscopo del 22 agosto 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore Venere continua un transito interessante, per questo motivo non mancano momenti positivi.

Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, è un periodo da sfruttare per ottenere di più.

Scorpione: a livello amoroso la giornata è positiva, sarà possibile vivere nuove emozioni. Attenzione solo a qualche screzio nei rapporti. A livello lavorativo alcune decisioni sono da rimandare alla prossima settimana.

Sagittario: in amore i progetti che partono ora sono favoriti, in particolare per le storie di lunga data.

Nel lavoro c'è la necessità di rivedere un accordo, ne uscirete comunque vincitori.

Capricorno: a livello sentimentale la giornata potrebbe vedere nascere alcune discussioni nelle storie. Al momento ci sono troppe preoccupazioni che non vi fanno vivere al meglio l'amore. Nel lavoro c'è tanto da fare, per questo motivo dovete gestire al meglio gli impegni.

Acquario: nei sentimenti le nuove storie sono facili da gestire grazie, anche a Venere positiva. I cambiamenti che arrivano ora sono interessanti. Nel lavoro ogni tanto è bene anche cambiare qualcosa, rivedete quindi le carte in tavola.

Pesci: in amore questo cielo permette di mettere a punto dei nuovi incontri. C'è più voglia di stare insieme. Nel lavoro la Luna aiuta, per questo motivo le nuove attività sono interessanti.