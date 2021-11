Fastweb è un operatore di servizi telefonici e internet nato a Milano nel 1999 con l'obiettivo di realizzare una rete di connessione in fibra ottica nella provincia del capoluogo lombardo, nel tempo ha espanso il proprio business, toccando sia la telefonia mobile sia la fornitura di connessione internet su gran parte del territorio italiano. Per verificare se è possibile aderire alle offerte commerciali di Fastweb, soprattutto per quel che riguarda la connessione a internet in FWA, fibra ottica o Adsl, è bene verificare prima la copertura su un'apposita sezione del sito internet aziendale.

La rete di assistenza clienti Fastweb è molto estesa e vasta lungo tutto il territorio nazionale, si appoggia a negozi fisici convenzionati o di proprietà dell'azienda ma è molto attivo anche il servizio clienti via telefono o via WhatsApp.

Numero verde per ricevere assistenza dal servizio clienti Fastweb

Attraverso il servizio clienti è possibile risolvere problematiche sull'utenza telefonica o internet e richiedere informazioni a carattere generale. Il numero verde Fastweb è raggiungibile sia da rete fissa sia da cellulare, per i clienti è possibile parlare con un operatore digitando il 192.193, dall'estero il numero da chiamare è +39 373.0004193, tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00. Se si vuole diventare cliente Fastweb, sia come utenza domestica che impresa, invece il numero da comporre è il 146, da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 22:00 e la chiamata è gratuita da tutti i telefoni di rete fissa.

L'azienda mette a disposizione dell'utenza altri metodi di contatto come il numero 375.6497700, interagendo con l'assistenza digitale. È possibile anche prenotare un appuntamento dall'assistenza compilando il form apposito sul sito internet aziendale, la compagnia invita anche a utilizzare i social network, in particolare Facebook, per mettersi in contatto con gli operatori.

Le offerte di Fastweb per la navigazione internet da casa

Sul sito internet aziendale Fastweb pubblica puntualmente le offerte in corso sia per la Telefonia mobile sia per la connessione internet. Per ciò che concerne la connessione ad internet ci sono varie proposte:

Nel pacchetto Casa Light a euro 27,95 al mese si hanno la connessione con fibra ultraveloce illimitata, chiamate dal numero fisso a consumo, il modem internet e l'attivazione inclusa.

a euro 27,95 al mese si hanno la connessione con fibra ultraveloce illimitata, chiamate dal numero fisso a consumo, il modem internet e l'attivazione inclusa. Nell'offerta Fastweb Casa a 30,95 euro al mese al pacchetto precedente si aggiunge il wifi booster, ovvero un ripetitore da utilizzare in casa per il segnale wifi e l'internet box, con Alexa incluso, che permette di creare vari profili da utilizzare in casa, particolarmente utili per i minori perché permette di schermare i siti a rischio.

a 30,95 euro al mese al pacchetto precedente si aggiunge il wifi booster, ovvero un ripetitore da utilizzare in casa per il segnale wifi e l'internet box, con Alexa incluso, che permette di creare vari profili da utilizzare in casa, particolarmente utili per i minori perché permette di schermare i siti a rischio. C'è poi una proposta che unisce internet veloce con la fibra in casa all'utenza del cellulare, a 27,95 o 30,95 euro al mese in base alle proprie esigenze.

Una novità nel panorama delle offerte Fastweb è la connessione FWA ovvero una speciale connessione ultraveloce che non necessita di collegamento fisico alla centralina in strada ma che sfrutta le onde radio.

La rete FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, è un sistema di trasmissione dati che prevede l'uso di una rete mista, formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio per "far rimbalzare" il segnale fino all'utenza.

Fastweb propone un pacchetto per la connessione FWA a 24,95 euro al mese che comprende il costo di attivazione, una velocità di connessione fino a 1Gigabit/s con nessun limite al traffico e un internet box con Alexa incluso. In questi giorni l'offerta prevede il primo mese gratuito. Per procedere con la tecnologia FWA dovrà presentarsi un tecnico Fastweb per installare una piccola antenna all'esterno dell'abitazione, grande poco più di un libro, e collegarla al modem interno.