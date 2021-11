tim (Telecom Italia Mobile) è uno dei principali gestori italiani di telefonia mobile e fissa, quotato alla Borsa di Milano. Nata nel maggio 1995 in seguito ad una scissione parziale da Telecom Italia, vanta il primato di aver lanciato la prima carta prepagata ricaricabile per l'Italia, la TIM Card, diventando la prima compagnia telefonica al mondo ad introdurre questo sistema di tariffazione.

Attualmente, il marchio TIM comprende offerte di Telefonia fissa, mobile e Internet, con tecnologia adsl e fibra.

Numero verde Tim, contatti per informazioni sulle offerte casa e mobile

Come tutti gli operatori di telefonia, anche TIM mette a disposizione dei clienti e degli utenti che ancora non lo sono una serie di contatti per la richiesta di informazioni o di assistenza tecnica. Per chi è già cliente il numero di riferimento da cellulare è il 187, gratuito e disponibile 24 ore su 24.

Chi non è ancora cliente e desidera conoscere le offerte commerciali attive, può telefonare al numero verde gratuito, sia da rete fissa che mobile +39 339.9119119 lo stesso utilizzabile per le chiamate dall’estero.

Diversi strumenti di contatto sono previsti anche attraverso il sito aziendale alla voce “Assistenza”, dove è possibile accedere a diverse sezioni, suddivise per argomento, dove trovare risposta alla più comuni problematiche.

Registrandosi all’area “My Tim”, invece, i clienti possono usufruire di una serie di servizi quali, ad esempio, la ricarica on line.

Chi preferisce utilizzare lo smartphone per controllare il proprio contratto, fisso o mobile, può scaricare l’app dedicata.

Nel caso in cui, invece, si desideri un rapporto più diretto, ci si può recare in uno dei numerosi centri TIM cercando sul sito, alla voce “Trova negozi", quello più vicino alla propria abitazione.

Offerte casa: fibra e adsl

Sul sito di TIM è possibile prendere visione di tutte le offerte attualmente in corso, studiate per ogni esigenza, dalla linea fissa per casa, alle diverse tariffazioni per il mobile, fino alle offerte TIMVision per calcio e tv.

Per quanto riguarda la linea fissa, TIM propone le seguenti offerte con fibra:

PREMIUM Fibra . Al costo di 29,90 € al mese, l’offerta comprende il Modem TIM HUB+, con velocità di connessione ad internet fino a 1 GB di fibra in download, chiamate illimitate verso tutti e il contributo di attivazione.

. Al costo di 29,90 € al mese, l’offerta comprende il Modem TIM HUB+, con velocità di connessione ad internet fino a 1 GB di fibra in download, chiamate illimitate verso tutti e il contributo di attivazione. MAGNIFICA. La nuova fibra di TIM, più sicura e veloce, disponibile con tre proposte: fibra fino a 1 GB in download a 29,90€ al mese; fibra fino a 2,5 GB a 34,90 € al mese; fibra fino a 10 GB (disponibile solo in via sperimentale in 11 città) a 49,90 € al mese.

Per informazioni ad attivazioni delle offerte fibra, è stato attivato il numero verde 800.125.818, raggiungibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

TIM Unica. Offerta dedicata a chi è già cliente con una linea fissa. Consente di associare una linea mobile TIM, anche intestata ad un’altra persona, per avere giga illimitati per ogni linea mobile associata, con la possibilità di pagare in un'unica bolletta domiciliata, sia il costo della linea fissa che le ricariche delle linee mobili associate.

Chiarimenti sull’offerta TIM possono essere richiesti anche chiamando il numero verde dedicato 800 583 993.

Le offerte TIMVision

Come è noto, il settore del calcio in tv è stato attraversato da una ventata di novità con l’acquisizione dei diritti tv da parte di DAZN per i prossimi tre campionati di Serie A. Grazie a un accordo con la stessa DAZN, TIM ha potuto includere il pacchetto calcio su TIMVision, contando così di dare slancio alla diffusione della sua tv in streaming.

Queste le principali offerte, tutte comprensive di TIMVison Box: