Windtre mette a disposizione della clientela un'ampia gamma di proposte per la Telefonia fissa e mobile adatte per qualsiasi tipo di esigenza. Non solo offerte voce, ma anche fibra e adsl, che permettono di navigare alla velocità di 1 giga e grazie alla nuova tecnologia del 5G permettono una connessione a internet di ultima generazione. Per qualsiasi informazione e per l'attivazione delle offerte l'assistenza clienti può essere contattata attraverso un numero gratuito.

Offerte Windtre Super Fibra

Con Super Fibra di Windtre l'utente naviga alla massima velocità e tra le opzioni disponibili sono presenti:

Super Fibra in esclusiva per i clienti mobili Windtre a 22,99 euro al mese, che include fibra fino a 1 Gigabit, Modem wi-fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e zero costi di attivazione;

a al mese, che include fibra fino a 1 Gigabit, Modem wi-fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e zero costi di attivazione; Super Fibra attivabile solo online a 25,99 euro al mese , che include fibra fino a 1 Gigabit, Modem wi-fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, chiamate illimitate e zero costi di attivazione;

a , che include fibra fino a 1 Gigabit, Modem wi-fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, chiamate illimitate e zero costi di attivazione; Super Fibra Top Wi-Fi a 27,99 al mese che include fibra fino a 1 Gigabit, Modem wi-fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, wi-fi extender e zero costi di attivazione (offerta adatta per chi ha una casa grande o su più piani).

Attivando un'offerta Super Fibra il cliente può usufruire di alcuni vantaggi esclusivi, tra cui i giga illimitati e immediatamente disponibili per gli smartphone di casa e il calcio in streaming alle massime prestazioni, con i 16 big match del mercoledì di Champions League con Amazon Prime Video.

Disponibile anche l'offerta fisso più mobile Super Fibra e Di Più Lite a 35,98 al mese che comprende fibra fino a 1 Gigabit, Modem wi-fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, sim con giga e minuti illimitati, 200 sms e zero costi di attivazione.

Offerte Adsl di Windtre

Per le offerte Adsl di Windtre è attivabile solo online Adsl e Fibra, con modem incluso Super Wi-Fi, chiamate illimitate, 12 mesi di Amazon Prime e zero costi di attivazione a 25,99 euro al mese; in più giga illimitati ogni mese per gli smartphone di casa.

Le offerte solo internet di Windtre tramite rete mobile

Tra le offerte internet di Windtre si può attivare Cube Full (solamente usufruendo del servizio Easy Pay, con addebito su carte di credito, conto corrente e carte conto), che comprende 150 giga e il WebCube 4G+: tutto a 12,99 euro al mese.

Le offerte con soli giga, invece, comprendono:

Cube Lite con 70 giga (attivabile solo online) a 9,99 al mese ;

con 70 giga (attivabile solo online) a ; Internet Card 200 , con 200 giga a 24,99 euro per tre mesi ;

, con 200 giga a ; Internet Card, con 100 giga a 19,99 euro per tre mesi.

Con Super Internet Casa invece, a 17,99 euro al mese si naviga illimitatamente fino a 300 mega con Super Internet Wi-Fi incluso.

L'offerta è solo per alcuni comuni selezionati, si consiglia di verificare la presenza della città di appartenenza sul sito di Windtre.

La società dispone anche di un'offerta esclusivamente per i sistemi di allarme, Smart Security, al prezzo unico annuale di 24,90 euro.

Numero verde Wind Tre

Per conoscere e attivare le offerte di Windtre si può contattare il servizio clienti telefonando al numero gratuito 159.

Tramite questo numero si possono conoscere le ultime offerte, i servizi, i prezzi o parlare con un operatore. Per le telefonate dall'estero il numero gratuito da comporre è +39320.50.00.200 (assistenza dedicata per il roaming all'estero e per tutte le altre informazioni). Per le tematiche legate ai servizi a sovrapprezzo, disconoscimenti e sicurezza informatica basta telefonare l'800.900.134

Altre comunicazioni si possono inviare attraverso l'indirizzo di posta certificata servizioclienti159@pec.windtre.it o l'indirizzo di posta ordinaria Cd Milano Recapito Baggio, Casella Postale 159 20152 Milano.