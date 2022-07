Le offerte di BBBell sono adatte per qualsiasi esigenza, in quanto offrono uno standard di servizio elevato e costante, con una connettività internet che (con la fibra) arriva a una velocità di un giga reale e garantito. Possono consentire anche di navigare in ogni luogo grazie anche alla tecnologia Fwa. Le offerte sono trasparenti, senza clausole nascoste o costi che variano nel tempo. Per attivare le offerte il cliente ha a disposizione un'assistenza commerciale gestita direttamente dal personale BBBell.

L'offerta BBBell Extreaming

Con BBBell Extreaming, a 27 euro al mese, si naviga alla velocità di un giga in fibra e di 100 mega in Fwa.

A disposizione due opzioni.

La prima è Family Fwa, dove il cliente ha la possibilità di scegliere il profilo in download (30, 50, 70 e 100 Mb/s), mentre in upload la velocità è fino a 10 Mb/s. La banda minima è garantita da contratto, il router Wi-Fi e la linea telefonica sono compresi nel prezzo.

Con l'offerta Kiara Family Fibra, invece, si naviga fino a 1 Gb/s, mentre in upload la velocità è fino a 300 Mb/s. Anche in questo caso la banda minima è garantita da contratto e il router Wi-Fi e la linea telefonica sono compresi nel prezzo.

Le offerte Family di BBBell

Le offerte Family, invece, promettono tutta la potenza di una linea a banda larga, con una rete domestica ad alte prestazioni con cui si può: sfruttare al meglio la potenza dei propri dispositivi elettronici, vedere la tv in streaming in modalità HD e controllare i dispositivi di sicurezza da remoto.

Anche in questo caso sono disponibili due opzioni. La prima è Family 30, dove con 30 euro al mese si può usufruire di una connessione internet in download alla velocità di 30 Mb/s, mentre in upload a 3 Mb/s. Il ruoter Wi-Fi è compreso nel prezzo.

Con Family 100 Super invece, a 60 euro al mese, la connessione corre alla velocità di 100 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload.

Anche in questo caso il router Wi-Fi è compreso.

Internet a tempo con Click & Go

Per chi, invece, esige di una connessione internet a tempo, BBBell propone Click & Go, l'internet Fwa a tempo ideale soprattutto per chi possiede una seconda casa. Infatti il cliente può decidere di far partire la connessione quando vuole e di ricaricarla per il tempo che desidera.

Per attivare l'offerta basta sottoscrivere Click & Go scegliendo un profilo tra 30, 40 o 50 mega. Successivamente, con l'ausilio dell'app myBBBell o del portale clienti presente sul sito, si può scegliere quando e per quanto tempo far partire la connessione e ricaricare con la carta di credito.

I costi dei profili sono:

Click & Go 30 : 5 euro per un giorno, 7 euro per due giorni, 14 euro per 7 giorni;

: 5 euro per un giorno, 7 euro per due giorni, 14 euro per 7 giorni; Click & Go 40: 5,50 per 1 giorno, 8 euro per due giorni, 16,50 euro per 7 giorni;

Click & Go 50: 6 euro per un giorno, 9 euro per due giorni e 18,50 euro per 7 giorni.