Linkem è un'azienda di telecomunicazione italiana che opera nella navigazione internet ultraveloce wireless, dando la possibilità di connessione web anche alle aziende e abitazioni non collegate alla rete da cavi via terra. Dal 2001 l'azienda è riuscita a imporsi sul mercato arrivando ad avere 600mila clienti e soddisfacendo il 70% della clientela che si appoggia alle reti internet wireless. L'attivazione della rete internet comprende l'installazione da parte dei tecnici Linkem di MyLinkBox ovvero un dispositivo di dimensioni ridotte, compatto, all'esterno e non impattante sull'edificio.

La compagnia ha iniziato il passaggio alla rete 5G, ciò non comporta alcun cambiamento per i clienti: i costi e i contratti già in essere rimaranno tali e ci sarà il beneficio di una navigazione ancora più stabile e veloce.

Le offerte Linkem per la navigazione internet da casa wireless

Linkem per la navigazione internet da casa propone un pacchetto in abbonamento che si chiama "5G Promo Easy 12 mesi", dove si assicura una velocità ultraveloce fino a 1 Gigabit al secondo, senza limiti di traffico, ovviamente senza linea fissa essendo una connessione wireless e l'opzione voce inclusa con chiamate illimitate da casa. Il costo del pacchetto è 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi che salirà a 24,90 al mese.

Linkem propone sul mercato anche una carta ricaricabile all'occorrenza, una sorta di prepagata, questo piano viene chiamato dall'azienda "Prepagata Linkem Senza Limiti Ricaricabile Plus". Dopo un contributo iniziale di 169 € con 3 mesi di navigazione inclusi, si potrà ricaricare questa carta ed accedere al servizio quando si vorrà.

Alcuni esempi di tagli di ricarica sono:

27€: 1 mese di navigazione;

78€: 3 mesi di navigazione;

120€: 5 mesi di navigazione;

240€: 12 mesi di navigazione.

Le ricariche della prepagata si possono effettuare sul sito Linkem, nell'Area Clienti MyLinkem o tramite l'applicazione, presso i rivenditori autorizzati Linkem, presso le tabaccherie PuntoLis.

Offerte Linkem per navigare su internet wireless per partite Iva e aziende

Oltre che alle famiglie per un uso domestico Linkem si rivolge anche alle imprese e partita Iva con diversi pacchetti in base all'azienda. Per le partite Iva o per imprese fino a 9 dipendenti è proposto un pacchetto da 19,90 euro al mese in abbonamento mensile oppure la prepagata con un contributo iniziale da 199 euro e 6 mesi di traffico incluso fino a 100 Mbps, oppure una prepagata da 398 euro con 12 mesi di traffico incluso.

L'azienda per le piccole e medie imprese propone il pacchetto "Linkem Turbo Small Business Promo" a 36,90 € al mese con 1 indirizzo ip statico e velocità fino a 100 Mbps. Con il pacchetto "Linkem Turbo Più" si avrà la banda minima garantita, 8 indirizzi ip statitici e altre specifiche si possono leggere sul sito internet della compagnia a 89,90 al mese.

Per procedere all'attivazione di questi pacchetti è possibile contattare il Numero verde Linkem, tramite l'assistenza clienti si potrà fissare un appuntamento con un consulente per approfondire le offerte e se eventualmente la propria casa o azienda è su un territorio con una buona copertura wireless per accedere alla rete ultraveloce.