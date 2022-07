Tiscali mette a disposizione dell'utenza diversi metodi di contatto per comunicare con l'assistenza clienti in merito a dubbi, informazioni commerciali o amministrative, malfunzionamenti della rete, eventuali errori nella fatturazione. Gli operatori del customer service di Tiscali sono a disposizione anche per gli utenti che vogliono cambiare compagnia telefonica o della fornitura del collegamento di internet, in quanto il numero verde è lo stesso sia per la rete cellulare che internet con tutti i servizi collegati.

I contatti per comunicare con gli operatori dell'assistenza clienti Tiscali

Per i clienti privati è possibile ricevere assistenza e supporto telefonico chiamando il numero 130 per ricevere tutte le informazioni sui servizi offerti oppure sui contratti attivi inoltre si può utilizzare per un guasto relativa alla rete internet Adsl o fibra ottica. Il costo della chiamata è gratuito da rete fissa o mobile Tiscali e potrebbe prevedere un contributo in base a diverso operatore telefonico.

Il servizio vendite è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8:30-21, il sabato dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 21; durante le festività nazionali il servizio potrebbe subire modifiche o riduzioni di orario.

Cambia l'orario del call center per altri servizi, commerciale: dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 21:30; amministrativo: dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 21:30; mobile: da lunedì a sabato dalle 08:30 alle 21:30; tecnico: dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 21:30. La domenica dalle 08:30 alle 17:00.

Per tutti i clienti Tiscali che si trovano all'estero e hanno bisogno di contattare l'assistenza il numero da chiamare è +39 070 4608600, con il costo della chiamata dall’estero verso un numero geografico italiano.

Gli orari dell'assistenza dei vari servizi sono gli stessi del call center se si chiama dall'Italia.

Numero da chiamare per l'assistenza clienti per imprese e partite Iva

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto un contratto con Tiscali come impresa individuale o imprese il numero da contattare è 192 130, a questo contatto è possibile ricevere informazioni commerciali, amministrative, tecniche oppure procedere all'acquisto di nuovi servizi offerti.

L'assistenza clienti a imprese e partite Iva non viene effettuata la domenica, festivi e potrebbe subire modifiche di orario durante i periodi di festività nazionali. Per il servizio vendite l'orario del call center Tiscali è dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:00, il sabato dalle 09 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 21.

Per i clienti con partita Iva che si trovano all'estero gli orari dei vari servizi sono inalterati ma cambia il numero da digitare che sarà +39 070 4600102, con il costo della chiamata equivalente a una telefonata a un numero geografico italiano.