vodafone è un'azienda multinazionale che si occupa di telecomunicazioni via rete cellulare e internet, offre un'ampia varietà di piani tariffari per la famiglia e per le aziende. In particolare negli ultimi tempi ha sviluppato una rete internet ultraveloce che si basa sulla distribuzione della fibra ottica, la rete di navigazione è così diventata molto stabile e veloce, arrivando in casa fino a 2,5 gigabit al secondo con tecnologia FTTH (ovvero la fibra ottica installata fino al modem di casa).

Le offerte di Vodafone per la navigazione internet da casa

Per le famiglie che hanno necessità di collegarsi alla rete internet per un uso domestico dalla propria abitazione Vodafone propone un pacchetto a euro 24,90 al mese per ogni tecnologia di connessione, ovvero con la fibra ottica fino in casa (FTTH), per quella mista fibra ottica/rame e per la vecchia e ormai in disuso Adsl ove presente. L'offerta non prevede alcun costo di attivazione, la spedizione della Vodafone Station è gratuito e non ci sono vincoli di durata, inoltre si avranno chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali dal telefono di casa. Grazie alla Vodafone Station il segnale internet entra in casa e si diffonde nelle stanze grazie al Wi-fi, grazie al software Optimazer si potranno collegare tutti i dispositivi che si vorrà e il sistema distribuirà il segnale in modo intelligente: l'azienda assicura una navigazione superveloce fino a 2,5 gigabit al secondo.

Per i già clienti Vodafone della rete cellulare sussistono le stesse condizioni ma con uno sconto e non sono incluse le chiamate verso numeri fissi e mobile, il pacchetto è proposto a 22,90 € al mese.

Le offerte Vodafone per numeri cellulari

Le offerte Vodafone per i cellulari sono tutte con la navigazione ad alta velocità in 5G e sono davvero molte anche per chi ha meno di 25 anni.

Se si è già clienti per la rete internet il pacchetto Family+ è proposto a 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 6,99 €. Con questo piano si avranno giga in 5G, minuti e sms illimitati, all'interno di questo pacchetto è compreso il piano Vodafone Passport+ ovvero Fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA.

Se non si è clienti di rete fissa si può attivare il piano RedPro a 14,99 € al mese, si avranno 50 Giga in 5G, minuti e sms illimitati e grazie alle convenzioni di Vodafone con altre aziende sconti e vantaggi esclusivi dei partner che sono elencati sul sito aziendale. Va ricordato che la navigazione in 5G è attivabile con scheda Sim da almeno 128K, ed essere sotto copertura della rete Vodafone 5G, in caso di assenza di segnale il dispositivo navigherà in 4 e 3G ove presenti.

L'offerta RedMax è proposta a 19,99 € al mese, ha le stesse caratteristiche di RedPro ma con 100 Giga a disposizione in 5G e comprende il piano tariffario del pacchetto 25 new ovvero Smart Passport+ per navigare all'estero in Paesi Ue e ExtraUe con 60 minuti, 60 SMS e 500 MB per internet.