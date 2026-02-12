Il mercato della connettività in Italia ha raggiunto una nuova fase di maturità, dove la velocità pura non è più l'unico parametro di scelta per i consumatori. In questo scenario, Fastweb continua a distinguersi nel panorama nazionale attraverso un modello che coniuga l'espansione infrastrutturale a una semplificazione radicale dell'offerta commerciale, orientata a garantire stabilità e performance in ogni contesto abitativo.

L’architettura di rete: dalla Fibra pura al Wireless avanzato

La spina dorsale dei servizi Fastweb poggia sulla rete FTTH (Fiber to the Home), che rappresenta oggi il massimo traguardo tecnologico per la navigazione domestica. Portando il segnale direttamente all'interno dell'abitazione, l'operatore elimina i colli di bottiglia tipici delle vecchie reti in rame, abilitando servizi pesanti come lo streaming in 8K, il cloud gaming e il lavoro agile simultaneo su più postazioni.

Tuttavia, la vera sfida degli ultimi anni è stata il superamento del digital divide nelle aree geograficamente complesse. Qui entra in gioco la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) di nuova generazione. Sfruttando le frequenze radio per coprire l'ultimo miglio, Fastweb è in grado di offrire connessioni a banda ultralarga anche dove la fibra ottica tradizionale non può arrivare, garantendo un'esperienza d'uso fluida e priva di interruzioni.

Hardware e Servizi: l’ecosistema digitale in casa

Sottoscrivere una nuova linea Fastweb oggi non significa solo acquistare una "tubatura" per i dati, ma accedere a un ecosistema di gestione intelligente. L'introduzione dei nuovi Internet Box dotati di standard Wi-Fi 7 (o Wi-Fi 6 nelle versioni standard) ha trasformato il modem in un centro di controllo capace di ottimizzare il segnale in base al numero di dispositivi connessi.

La strategia commerciale dell'azienda si è evoluta verso una logica "tutto incluso" che mira a ridurre al minimo l'incertezza del cliente: