Lo Xiaomi 17 Ultra emerge come un dispositivo che unisce le capacità di uno smartphone avanzato a quelle di una fotocamera professionale. Il suo design robusto, unito alla prestigiosa collaborazione con Leica, storica azienda rinomata per le sue fotocamere, ne sottolinea la vocazione fotografica. Fin dal suo lancio globale, questo telefono ha suscitato un notevole interesse, grazie al suo set versatile di sensori e alle innovative soluzioni software fornite da Leica, che affinano il modo in cui le immagini vengono catturate. Sebbene queste integrazioni non introducano un numero elevato di funzionalità completamente nuove, contribuiscono a rendere l'operatività con una sola mano notevolmente più semplice e intuitiva, elevando l'esperienza d'uso complessiva.

Hardware all'avanguardia per prestazioni superiori

Al centro dello Xiaomi 17 Ultra pulsa il potente processore Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm, una scelta d'elezione per i principali flagship del 2026, garantendo prestazioni eccellenti. Il dispositivo è dotato di un ampio display AMOLED da 6,9 pollici, che offre una risoluzione di 1200 x 2608 pixel e un elevato refresh rate di 120Hz. Questa configurazione assicura un'esperienza visiva eccellente, ulteriormente valorizzata da una luminosità di picco di 3500 nit, che permette un utilizzo ottimale anche in condizioni di forte luce ambientale. L'autonomia è garantita da una robusta batteria da 6000 mAh, che beneficia dell'innovativa tecnologia al silicio-carbonio-ionica.

Questa soluzione energetica avanzata consente una durata eccezionale, arrivando fino a due giorni con un utilizzo leggero o medio.

Sistema fotografico Leica: dettagli e versatilità

Il sistema fotografico, punto di forza dello Xiaomi 17 Ultra, è il risultato della profonda collaborazione con Leica. La fotocamera principale integra un sensore da 50 megapixel di tipo 1-pollice con un'ampia apertura f/1.67, progettata per catturare più luce. Questo si traduce in immagini straordinariamente nitide e vivide, mantenendo un bilanciamento del bianco impeccabile e catturando dettagli precisi in diverse condizioni di illuminazione. Similmente a quanto offerto dall'iPhone Pro Max, la fotocamera principale permette di scegliere tra opzioni di inquadratura equivalenti a 23mm, 28mm e 35mm.

Un elemento distintivo è l'esclusivo teleobiettivo meccanico da 200 megapixel, che si distingue per la sua capacità di offrire uno zoom ottico continuo tra 3,2x e 4,3x. Questa funzionalità si rivela pratica per immortalare soggetti distanti o inquadrare oggetti specifici con precisione. La fotocamera ultrawide da 50 megapixel, con apertura f/2.2, si distingue non solo per le ampie vedute ma anche per il suo notevole supporto alla fotografia macro, per scatti ravvicinati di grande impatto. Sebbene questa lente sia generalmente efficace, in alcune condizioni può perdere un leggero dettaglio rispetto alle altre due fotocamere. La gamma di colori della fotocamera è stata ottimizzata con l'aiuto di Leica, offrendo profili colore Authentic e Vibrant tra cui scegliere.

Kit fotografici e posizione sul mercato

Per gli appassionati di fotografia, è disponibile l'opzione di un kit fotografico Professional, acquistabile separatamente. Questo accessorio aggiunge un'impugnatura ergonomica, un doppio pulsante di scatto e altri controlli avanzati, arricchendo l'esperienza d'uso e rendendo lo smartphone uno strumento ancora più versatile per i fotografi.

Nonostante l'emergere di concorrenti agguerriti come il Vivo X300 Ultra e l'Oppo Find X9, lo Xiaomi 17 Ultra mantiene un vantaggio competitivo grazie al suo lancio anticipato sul mercato. In sintesi, il dispositivo rappresenta un equilibrio quasi perfetto tra design tecnologico avanzato e praticità d'uso fotografica, ideale per fotografi esigenti e utenti alla ricerca di un telefono innovativo e performante.

Con un prezzo di partenza di €1,499 in Europa, lo Xiaomi 17 Ultra si propone come un investimento significativo per chi desidera un dispositivo che offra la rinomata qualità Leica in uno smartphone dalle funzionalità avanzate.