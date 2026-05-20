Trump Mobile, l'azienda di telefonia mobile associata a Donald Trump, è finita al centro di una controversia per una grave violazione della sicurezza dei dati dei suoi clienti. Le accuse riguardano l'esposizione di informazioni personali sensibili, come indirizzi postali ed email, che sarebbero state liberamente accessibili online. Questa problematica è stata ricondotta a significative lacune nella sicurezza informatica della compagnia, compromettendo la privacy degli utenti.

L'allarme degli YouTuber e la prova della falla

I celebri YouTuber Coffeezilla e penguinz0 hanno rivelato di aver acquistato lo smartphone T1 di Trump Mobile, motivati principalmente dalla curiosità.

Sono stati contattati da un ricercatore che ha confermato le falle di sicurezza, dimostrando l'accesso ai loro dati personali. "I miei dati, a parte il numero di carta di credito, sono stati divulgati," ha dichiarato Coffeezilla, noto per le sue indagini sulle truffe nel settore delle criptovalute, avvertendo i consumatori sui rischi di fuga dati.

Un problema persistente e il "silenzio radio"

Nonostante le inequivocabili evidenze di una grave violazione dei dati, Trump Mobile non ha fornito alcuna risposta alle richieste di chiarimento e di intervento. "Tutti noi siamo stati accolti con silenzio radio," ha osservato penguinz0, sottolineando l'inazione dell'azienda nel risolvere un problema di sicurezza che rendeva l'accesso ai dati estremamente facile e le informazioni continuano a essere disponibili online.

La questione rimane irrisolta, con migliaia di dati personali ancora a rischio.

Ordini reali ben al di sotto delle aspettative

Un ulteriore aspetto problematico emerso riguarda il numero effettivo di clienti di Trump Mobile. Sebbene le stime iniziali avessero indicato circa 590.000 preordini per il telefono T1, con un costo di 100 dollari, le recenti scoperte suggeriscono che solo circa 30.000 persone abbiano effettivamente ordinato il dispositivo. Questo dato rappresenta una delusione significativa rispetto alle aspettative iniziali, sollevando interrogativi sulla solidità commerciale e l'attrattiva dell'impresa.

Il dispositivo T1: promesse disattese e critiche

Fin dal suo lancio, Trump Mobile aveva promesso un telefono interamente "Made in USA".

Tuttavia, il dispositivo, consegnato con circa nove mesi di ritardo, sembra essere una semplice riproposizione di un vecchio modello di HTC, suggerendo un rimarchio. I materiali di marketing sono stati modificati per indicare che il telefono è stato "progettato con valori americani in mente" e "plasmato dall'innovazione americana". Il telefono presenta anche una bandiera americana con sole 11 strisce anziché le dodici previste, un dettaglio che ha generato ulteriori critiche politiche ed estetiche. Il dispositivo ha mostrato problemi fin dal primo giorno, con tentativi di ordine che talvolta fallivano o addebitavano importi errati.

Il caso di Trump Mobile evidenzia le sfide attuali nella gestione della sicurezza digitale.

In un panorama tecnologico sempre più interconnesso, le aziende sono chiamate a garantire non solo prodotti innovativi, ma anche la protezione totale dei dati dei loro clienti, per salvaguardare reputazione e fiducia degli utenti.