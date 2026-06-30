Clicks Technology ha svelato il suo nuovo smartphone, il Clicks Communicator, un dispositivo che segna il ritorno della tastiera fisica in formato moderno. Ispirato al celebre BlackBerry, ma arricchito da un tocco di innovazione, il Communicator è stato presentato al CES di Las Vegas a gennaio. Progettato per chi privilegia la digitazione estensiva (messaggi, email), offre l'esperienza tattile della tastiera fisica.

Design e Funzionalità Distintive

Il Clicks Communicator combina un design che richiama i classici BlackBerry con un display contemporaneo e una tastiera touch-sensibile.

Tra le sue caratteristiche spicca il 'Signal Light', un pulsante luminoso personalizzabile che notifica tramite colori e pattern. Offre cover posteriori intercambiabili, un jack audio da 3.5 mm, supporto per SIM fisiche ed eSIM e storage espandibile fino a 2 TB tramite microSD.

La collaborazione con Niagara Launcher offre un'interfaccia Android semplificata, pensata per minimizzare le distrazioni dalle app social. Un interruttore tattile per la modalità aereo sottolinea l'attenzione alla funzionalità e all'efficienza.

Il Communicator in Azione: Hardware e Usabilità

Un recente video ha mostrato la prima unità completamente funzionante del Clicks Communicator, illustrandone le capacità in scenari d'uso quotidiano.

Il dispositivo è stato ripreso mentre digita una nota, naviga con Maps e risponde a messaggi WhatsApp. Si propone come complemento ideale per flagship come Galaxy S26 Ultra o iPhone 17 Pro Max, assicurando affidabilità e prestazioni nelle operazioni quotidiane.

Il filmato ha confermato la solidità della struttura hardware, dissipando lo scetticismo sulla funzionalità. Peculiarità tecniche includono un sensore d'impronta digitale nella barra spaziatrice, tre microfoni per chiamate più chiare e un sensore di pressione barometrica per migliorare la precisione di GPS e meteo. Rivelata una housing posteriore rimovibile per SIM e microSD, oltre a funzionalità esclusive come kill switch, Signal Light, Message Hub e Prompt Key.

Un Ponte tra Passato e Futuro

La presentazione del video ha generato entusiasmo, specialmente tra chi nutriva dubbi sulla realizzazione del progetto. Le prime impressioni su un prototipo hanno evidenziato equilibrio ed ergonomia notevoli, con tasti reattivi e una presa confortevole. Il Clicks Communicator non si limita a recuperare l'eredità del BlackBerry, ma la evolve, adattandola alle esigenze attuali.

Questo smartphone rappresenta una proposta affascinante per chi desidera un ritorno alla tangibilità della digitazione fisica, senza rinunciare alle innovazioni e comodità moderne. Si posiziona come un ponte tra passato e futuro, soluzione ideale per chi considera la tastiera fisica un alleato insostituibile nella quotidianità digitale.