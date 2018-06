E' stato annunciato ufficialmente il finale di stagione per I Cavalieri dello Zodiaco - Next Dimension. Si tratta del sequel canonico del manga classico, creato dal fumettista giapponese Masami Kurumada. Next Dimension è ambientato qualche tempo dopo la battaglia contro Hades, durante la quale Pegasus, protagonista del manga, è stato ferito mortalmente, finendo in coma. Il finale di stagione avverrà con la pubblicazione del capitolo 95 sul numero 30 della rivista Weekly Shonen Champion, disponibile il 21 Giugno 2018 nelle librerie giapponesi.

I Cavalieri dello Zodiaco: l'attuale stagione di Next Dimension è partita a Maggio

L'attuale stagione de I Cavalieri dello Zodiaco - Next dimension è partita in Giappone lo scorso 10 Maggio con la ripresa del manga da parte di Masami Kurumada.

Ricordiamo che durante il periodo estivo, dopo la miniserie Saint Seiya Episode Zero, dovrebbe partire un nuovo progetto legato al franchise. Il titolo completo dell'attuale lavoro del maestro Kurumada è 'I cavalieri dello zodiaco - Saint Seiya Next Dimension: La Leggenda del Re degli Inferi'. L'opera è in corso di pubblicazione dal lontano 2006 su Weekly Shonen Champion. L'8 Maggio 2018 è stato pubblicato in madrepatria il volume numero 12.

I Cavalieri dello Zodiaco: In principio Pegasus doveva essere Rin

Negli ultimi giorni, Screenwek ha pubblicato alcune curiosità riguardanti I Cavalieri dello Zodiaco. Tra le interessanti informazioni, leggiamo come il manga inizialmente dovesse intitolarsi: 'Rin della Galassia'. Il protagonista, che in Italia conosciamo col nome di Pegasus, avrebbe dovuto chiamarsi Rin.

Alla fine, Masami Kurumada decise di chiamarlo Seiya, che in giapponese vuol dire 'freccia delle stelle'.

I Cavalieri dello Zodiaco: la serie di Asgard

Sempre da Screenweek, leggiamo come la serie di Asgard, che appare solamente nell'Anime de I Cavalieri dello Zodiaco, sia stata creata per necessità. All'epoca, la produzione degli episodi della serie TV stava quasi raggiungendo i capitoli del manga ancora in corso su Weekly Shonen Jump. Proprio per questo, per dare tempo a Kurumada di creare nuove storie, la Toei Animation optò per la creazione di un'avventura ambientata in Nord Europa. In questa saga, Pegasus e i suoi compagni devono fronteggiare i cavalieri al servizio della regina Hilda di Polaris.

I Cavalieri dello Zodiaco: Pegasus e Isabel, una relazione tormentata

Non è un segreto che tra Pegasus e Lady Isabel, reincarnazione della dea Atena, ci sia un legame affettivo che vada oltre la semplice amicizia. Tuttavia, nel corso dell'anime I cavalieri dello zodiaco, notiamo come questo loro rapporto sia a dir poco tormentato.

Nella prima serie del cartone animato, Isabel prova a baciare Pegasus svenuto, ma viene fermata da Tisifone, in quanto anche lei nutre sentimenti forti nei confronti del cavaliere di bronzo.

Pegasus rischierà varie volte la vita per salvare la sua bella. La prima volta durante la saga delle 12 case, quando Isabel rischia di morire trafitta dalla freccia di Betelgeuse, la seconda durante la saga di Nettuno mentre Isabel rischia di morire annegata all'interno del palazzo del dio e la terza durante la saga di Hades. In quest'avventura la dea Atena si trova nell'Elisio, all'interno di una gigantesca anfora che le succhia l'energia vitale.