Una nuova settimana sta per iniziare e con essa anche il nuovo mese: scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per le prossime giornate. Qui di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana, dal 28 gennaio al 3 febbraio: predizioni segno per segno

Ariete: l’amore torna ad essere protagonista durante questa settimana: gli astri favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono durante il nuovo mese [VIDEO].

Tuttavia durante il weekend qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico, dedicatevi qualche momento di riposo e prendetevi una pausa dagli impegni lavorativi, la giornata di domenica sarà da dedicare al partner e alla famiglia.

Toro: la nuova settimana inizia con una marcia in più, le stelle sono in posizione favorevole: durante le prossime giornate vi sentirete energici e la voglia di fare prevarrà. Come più volte annunciato, il mese di febbraio e più in generale l'intero 2019, rappresenteranno un periodo di rinascita e rinnovamento per il Toro. Dei cambiamenti si attueranno sia all’interno dell’ambito lavorativo che nella sfera sentimentale.

Gemelli: Giove resta in opposizione durante queste ultime giornate di gennaio, tuttavia già a partire dalla giornata di venerdì potrebbe esserci un buon recupero. Il mese di gennaio non è stato molto vantaggioso per il segno, che ha dovuto affrontare diverse problematiche sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo e finanziario. A febbraio 2019 alcune situazioni potranno essere chiarite e l’atmosfera si rasserenerà. [VIDEO]

Cancro: l’inizio del nuovo anno non è stato privo di tensioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Durante il mese di febbraio gli astri non sono in un opposizione, tuttavia sarà necessario chiarire alcune situazioni. Se ci sono dei dubbi all’interno della vostra relazione, o pensate che non sia più il caso di continuare, meglio essere sinceri.

Leone: è un momento molto positivo per i nati sotto questo segno: il 2019 sarà un anno emozionante e ricco di novità e anche la nuova settimana si rivelerà vantaggiosa. Vi sentirete energici e creativi. Chi non avrà paura di rischiare, potrebbe aprire la strada verso importanti opportunità future. Serenità in amore, incontri favoriti durante il weekend.

Vergine: il mese di gennaio ha portato preoccupazioni e malesseri fisici al segno e anche queste prime giornate della nuova settimana si potrebbero rivelare leggermente sottotono. Tuttavia, con l’inizio del mese di febbraio potremmo assistere ad un bel recupero, ci sarà più serenità all’interno della sfera sentimentale e i single potrebbero fare incontri interessanti per il futuro. Sarà un bel momento anche per quanto riguarda il fisico, vi sentirete energici e la voglia di fare non mancherà.

Bilancia: l’inizio della settimana potrebbe rivelarsi faticosa per il segno, ma già dalle giornate di mercoledì e giovedì potrete riacquistare le energie. Durante il nuovo mese, delle problematiche potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo, ma nulla che non potrà essere risolto in breve tempo. Migliora la situazione sentimentale e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti già durante questo weekend.

Scorpione: sarà una settimana difficile, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. C'è dell’insoddisfazione nell’aria, alcuni progetti sembrano non prendere il via e qualcuno vorrebbe cambiare la propria posizione. In queste giornate sarà meglio non prendere decisioni affrettate e dedicarsi del tempo in solitudine per decidere i prossimi passi da compiere. Sarete più irritabili del solito e delle tensioni potrebbero nascere all’interno della sfera familiare e sentimentale.

Sagittario: durante questa settimana il Sagittario potrà fare affidamento su un quadro astrale molto positivo. Con Giove nel segno le energie non mancheranno, così come la voglia di fare e di mettersi in gioco. È il periodo ideale per cogliere al volo un’opportunità o per compiere il passo che da tempo rimandate.

Capricorno: il mese di febbraio 2019 si rivelerà positivo, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere nel segno. Chi invece nei mesi precedenti ha vissuto delle tensioni all’interno del rapporto di coppia, potrà 'respirare' già a partire dalla seconda metà della nuova settimana un’aria più serena, i contrasti potranno essere risolti.

Acquario: inizierete la nuova settimana con forza e positività, gli altri sono dalla vostra parte. Potrete trascorrere delle giornate serene e dedicarvi all’affetto delle persone care. Gli astri sono in aspetto positivo per quanto riguarda i sentimenti e anche i single alla ricerca della persona amata potrebbero fare degli incontri interessanti. Al contrario l’ambito lavorativo e finanziario potrebbe essere fonte di preoccupazioni: nelle prossime giornate potrebbero nascere dei contrasti con i colleghi o con i superiori.

Pesci: il mese di gennaio non è stato semplice per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda gli affari di cuore potrebbero essere nate delle problematiche. Febbraio porterà serenità ai Pesci e le tensioni potranno essere sanate. Sarà invece un mese faticoso dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o di banali malesseri fisici.