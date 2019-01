Annuncio

Annuncio

Pochi giorni fa, a Londra, è accaduto un fatto alquanto strano. Zain Venturi ha postato sul suo account Twitter un video girato nell'East London. La clip è accompagnata dall'hashtag 'UFO' e 'alien', ma siamo sicuri si tratti proprio di questo? Gli alieni c'entrano davvero con quanto successo a Londra? Non c'è da stupirsi se dopo i segnali extraterrestri captati dal telescopio Chime [VIDEO] una notizia come questa susciti tanto clamore e faccia pensare subito ad un'invasione aliena.

Leggi anche Oroscopo 17 gennaio: Bilancia bene nei sentimenti

Il popolo del web, scisso sempre nelle due fazioni formate da quelli che credono e non credono agli UFO, ha detto la sua anche questa volta, fornendo molteplici spiegazioni al fenomeno.

Advertisement

Vediamo quali.

Cosa mostra il video?

La clip postata su Twitter da Zain Venturi mostra le immagini di un cerchio luminoso nei cieli dell'East London. Il cielo quella notte del 12 gennaio era molto nuvoloso per cui le luci riflettevano sulle nuvole diventando molto nitide. Inoltre un altro video è stato girato a Leyton, sempre nell'East London. Stando al The Express questa seconda clip è stata caricata online da un certo Dominic. Molti londinesi dopo sabato si sono connessi sui social per speculare sui fenomeni avvistati da tutte quelle persone. Ma come hanno commentato?

Cosa potrebbe essere l'UFO?

In molti si sono chiesti sul web cosa potessero essere quelle strane luci che si stagliavano nel cielo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Molti di questi sembravano anche piuttosto allarmati, come un utente che ha scritto 'Excuse me but what the f*** was this going across the sky growing etc…arm?!?! #London #UFO', ovvero 'Scusatemi ma cosa c**** è successo al cielo...armi?!?!'.'. Delle persone invece si sono dichiarate felici di aver visto un vero e proprio UFO, tanto da parcheggiare la macchina per filmarlo.

Molti altri londinesi invece azzardano delle spiegazioni. Un utente in particolare suggerisce che quanto visto nei cieli possa essere il frutto di una proiezione. Altri infatti chiedono, taggando la pagina ufficiale Instagram dei Tottenham Spurs, se le luci arrivino dal nuovo stadio. Un ultimo utente sembra proprio avere la spiegazione, affermando che le luci provengano da uno show di laser tenutosi Walthamstow.

Ma quello che è stato messo in risalto è che luci di questo tipo sono state avvistate sia dalla ISS che in Michigan nel 2017. Ciò però non esclude che anche in quel caso possano essere stati dei laser.

Ci crediamo o no agli UFO?

La parola UFO vuol dire Unidentified Flying Object ovvero 'Oggetto volante non identificato'.

Quindi, il termine non è inscindibilmente legato agli alieni. Il The Sun ha recentemente pubblicato un articolo in cui si afferma che Nick Pope, che ha investigato sulla questione UFO per il governo britannico, afferma che le agenzie governative stiano ancora investigando sul fenomeno.

Nel 2009 il progetto di Pope ebbe fine, ma egli afferma che altre agenzie stiano continuando ad investigare in segreto sul fenomeno. Questo per lui è irrispettoso verso tutti coloro che credono fermamente all'esistenza degli UFO [VIDEO]. Ma qui occorre fare una precisazione, il fatto che i governi investighino sugli UFO (e su questo non vi è alcun dubbio), non vuol dire necessariamente che questi siano di origine aliena. Infatti, gli oggetti non identificati possono essere semplicemente prototipi, anche bellici. Va da sè che tutti i Governi ritengano molto importante a scopo difensivo capire cosa si muova nei loro cieli e quali siano le ultime scoperte in fatto di armamenti militari. Ma ovviamente come venne comunicato in uno statuto del MoD (Ministery Of Defence) noi non possiamo 'completamente escludere l'idea che gli extraterrestri ci osservino o ci abbiano visitato'.