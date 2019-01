Annuncio

Le previsioni astrologiche nella giornata del 17 gennaio sottolineano con accuratezza gli avvenimenti che interessano la sfera professionale e gli affetti. I transiti planetari [VIDEO] intrecciano le vicende dei segni zodiacali nello sconfinato e misterioso mondo dello Zodiaco. Cosa ci riserva l'Oroscopo giornaliero segno per segno nella giornata di giovedì? Gli astri assicureranno fortuna e benessere? Qui di seguito il responso.

Oroscopo di giovedì 17 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto fermi nel prendere importanti decisioni lavorative con autorevolezza.

In amore voi Ariete [VIDEO] diverrete molto premurosi nei confronti del partner, occhio solo a non lasciarvi andare all'irascibilità se lui/lei osa contraddirvi.

Toro: la Luna nel vostro domicilio vi assicura guadagni e incrementa gli affari, in modo proficuo e senza alcuna fatica.

L'influsso lunare nella sfera affettiva vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi amorosi. Consiglio: non lasciatevi sopraffare dal pessimismo e dall'incostanza, voi valete e potrete farcela, analizzando le situazioni con obiettività.

Gemelli: la scalata al successo è dura e il percorso è arduo e accidentato. Cercate di concentrare tutte le vostre energie e se raggiungerete la meta ricordate di guardarvi alle spalle, il destino potrebbe giocarvi brutti scherzi. Dosate l'impulsività in amore.

Cancro: nella sfera professionale riuscirete a dare il meglio di voi, elargendo consigli e lavorando in perfetta sintonia con l'equipe. Buone le sensazioni amorose per voi amici del Cancro, vi sentirete coccolati sia dal partner che dalla famiglia.

Leone: nella giornata annullerete gli impegni amorosi per dedicarvi esclusivamente al lavoro.

Avvertirete una certa rigidità e freddezza del cuore, magari qualcuno di voi ha chiuso una storia di recente e avverte una certa delusione. Tempo al tempo.

Vergine: controllare l'irascibilità sul lavoro e in amore nella giornata e non lasciatevi prendere dalla litigiosità, ma cercate di trovare il giusto equilibrio tra l'istinto e la ragione. Spesso un atteggiamento vendicativo procura solo noie, piuttosto dissipate i dubbi e le incertezze in amore vedendoci chiaro sui sentimenti.

Amore, benessere e denaro nelle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: occhio a non spendere più del dovuto, la Luna è in opposizione e potrebbe provocare alti e bassi negli introiti. Lo stesso equilibrio che dovrete investire nelle finanze dovrete utilizzarlo anche nella sfera affettiva, vivendo le situazioni amorose con maggiore chiarezza, senza ricorrere a inutili espedienti.

Scorpione: l'amore vi coglie di sorpresa e voi non potrete resistere, anche se vi sentite ipersensibili e ansiosi.

Apritevi maggiormente al dialogo, a volte una parola può servire a cacciare via le brutte sensazioni e il broncio. Nel lavoro ci saprete fare, catturando l'attenzione di un interlocutore.

Sagittario: voi single vi sentite molto liberi e capaci di vivere la vita appieno. I Sagittario sposati invece sentiranno molto forte i valori della famiglia e saranno saggi nel prendere decisioni importanti. Venere nel vostro domicilio garantisce un periodo amoroso splendido, cercate solo di risolvere una situazione familiare che crea confusione. Fortuna nel lavoro.

Capricorno: valutate il da farsi nel settore professionale, studiando in modo approfondito le mosse giuste per ricavarne profitto. In amore, siete troppo riflessivi nella giornata. Saranno baciate dalla fortuna le attività intellettuali e quelle di responsabilità. Lasciatevi andare alle emozioni, lasciando intendere i vostri sentimenti, solo così sarete ricambiati con slancio.

Acquario: i vostri obiettivi lavorativi sono più importanti di tutto, automaticamente la sfera affettiva passa in secondo piano. E' come se ritrovaste solo nella vostra professione la tranquillità a cui tanto aspirate. Cercate di non lasciarvi prendere dalla malinconia e da una fantasia eccessiva che risveglia ricordi dolorosi.

Pesci: state vivendo le sensazioni amorose con troppo distacco, rifugiandovi in un mondo tutto vostro. Interagite maggiormente con gli altri, uscendo allo scoperto e affrontando le questioni con chiarezza. Buona la fortuna nel lavoro e la concentrazione negli studi.