L'amore di coppia [VIDEO] è come un gioco, da vivere in due approfondendo nel quotidiano le sensazioni e le emozioni, ma anche condividendo gioie e dolori. L'Oroscopo amore di coppia nella giornata di venerdì 25 gennaio non perde un colpo nell'individuare il cammino della vita di ciascun segno zodiacale. Gli astri rimprovereranno o rafforzeranno i sentimenti, incoraggiando in ogni caso l'amore. Puntiamo un riflettore sui sentimenti delle coppie innamorate, analizzando ogni minima sfaccettatura, illuminati dai riflessi planetari che solo le previsioni astrologiche sanno regalare.

Passione e felicità nell'oroscopo dell'amore di coppia dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra sfera sentimentale accusa un po' di contraccolpi dalla posizione della Luna in casa astrologica sesta.

Subirete questo influsso che vi provoca noie in amore, ansie e scaramucce derivate forse da pettegolezzi continui. Non ascoltateli e apritevi maggiormente alle sensazioni con il partner.

Toro: siete particolarmente favoriti in amore, vivete il rapporto di coppia con reciproca comprensione. Attingete alla vostra simpatia e riuscirete ad affrontare le prove dell'amore con grande forza interiore.

Gemelli: non affogate i vostri dispiaceri nel cibo o perderete la vostra forma fisica impeccabile. Puntate maggiormente sui sentimenti di coppia, coltivandoli giorno dopo giorno, magari optate per un regalo da fare al vostro partner per sorprenderlo in modo galante.

Cancro: tessete i sentimenti con il sottile filo dell'amore, sciogliendo i nodi che troverete sul percorso della relazione amorosa. Avete attinto alle esperienze passate per raccogliere tutta la saggezza necessaria a progredire, ora è giunto il momento che la vostra storia evolva in positivo.

Leone: il transito planetario per il vostro segno è piacevole e spinge a vivere le emozioni [VIDEO], ma con una certa pigrizia. Avete annullato le resistenze inconsce e adesso volete solo raccogliere i frutti dell'amore. Non lasciatevi sfuggire ottime opportunità di intimità di coppia.

Vergine: sarete fortemente intuitivi con la Luna nel vostro domicilio e potrete attingere ai vostri presentimenti, con fiducia e un forte sesto senso. Vivete i sentimenti di coppia con successo. Venere dal Sagittario forma un sestile di successo con la Luna, incrementando le vostre emozioni e portandole all'ennesima potenza.

Previsioni astrologiche e ragioni del cuore nell'amore di coppia

Bilancia: siete decisi a cambiare qualcosa che vi crea attrito, avete lasciato il passato alle spalle e ora volete vivere la vostra storia amorosa con enfasi, assaporando ogni attimo con il partner. Buone le relazioni di coppia per voi amici della Bilancia [VIDEO], da approfondire ulteriormente attingendo all'innovazione e al cambiamento.

Scorpione: siete un po' freddi e distaccati nella giornata di oggi, colpa forse di Venere che ha abbandonato il vostro domicilio già da un po'. Cercate maggiori stimoli nella coppia, forse un problema affliggerà entrambi ma voi saprete risolverlo con senso pratico.

Sagittario: dimostrate molto altruismo nei confronti del partner e sarete molto adulati dalla vostra dolce metà. Aspettatevi anche qualche regalo: la vostra storia vola alle stelle, investendo sui sentimenti e sulle effusioni di coppia.

Capricorno: attenzione alla vostra eccessiva emotività, che potrebbe intaccare alcune sfere amorose, rendendovi troppo vulnerabili. Un avvenimento minaccia la vostra felicità di coppia e voi dovrete analizzarlo a fondo, non potete fare finta di niente.

Acquario: lasciate che sia il partner a prendere alcune decisioni in amore, magari sbaglierà ma voi gli avrete lasciato campo libero. Dimostrerete in questo modo che la vostra supervisione non è troppo ingombrante.

Pesci: l'intuizione in voi amici dei Pesci si miscela alle ispirazioni spirituali conferendovi una tendenza all'idealismo, quasi a vivere i sentimenti con spirito trascendentale. Non idealizzate troppo l'amore e vivetelo appieno, con maggiore praticità.