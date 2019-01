Annuncio

L'Oroscopo analizza il destino di ciascun segno zodiacale con precisione, puntando sui sentimenti e sulle buone opportunità. Come andrà la giornata nelle previsioni astrologiche [VIDEO] di giovedì 31 gennaio? Un altro mese sta per concludersi e febbraio si affaccia all'orizzonte, promettendo fortuna e fiducia nei sentimenti. Analizziamo l'oroscopo di giovedì, dedicando a tutti i segni dello Zodiaco una splendida frase del giorno.

L'oroscopo del giorno e le verità celate dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una superba costellazione nel vostro segno vi spinge a potenziare ulteriormente le vostre qualità, puntando sull'intraprendenza, la bellezza esplosiva, il talento imprenditoriale.

Coltivate queste "sfere" vitali con nuova energia.

"Le persone più belle sono quelle che amano le piccole cose. Tutte le altre hanno perso il contatto con la vera essenza della vita" (Istintomaximo, Twitter).

Toro: se le porte della vostra casa cigolano dovete lubrificarle, fate la stessa cosa con qualche "porta del cuore" e vedrete che tutto andrà per il meglio.

"La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente e tra esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che nell'aria respira e grazie alla quale vive (Banana Yoshimoto).

Gemelli: governate la vostra vita con impegno, assaporando ogni attimo con apertura mentale, l'armonia fiorirà nei vostri cuori.

"Non sempre le nuvole offuscano il cielo: a volte lo illuminano" (Elsa Morante).

Cancro: non siate pigri nella giornata, non lasciatevi trascinare dal fiume dell'ira e della passione ma combattete con coraggio gli "attriti" che sorgeranno.

"La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla" (Gabriel Garcia Màrquez).

Leone: puntate maggiormente sulla vostra salute e prendetevi cura di voi stessi, "leccando" le ferite del cuore [VIDEO]per ripartire rigenerati.

"Fai attenzione alle piccole cose, perché un giorno ti volterai e capirai che erano grandi" (Jim Morrison).

Vergine: godetevi i bei momenti della vostra vita, prendendo coscienza del fatto che un giorno si è vitali e felici, un altro vi aspetteranno amarezze e difficoltà. E' il gioco della vita e la partita va giocata fino in fondo.

"Amo la bellezza nelle piccole cose, forse perché non ha pretese e risplende per un attimo come se fosse immensa (Cristianik, Twitter).

Una frase del giorno nell'oroscopo di giovedì

Bilancia: chiudete questo mese in bellezza ritemprando il fisico con lo sport e approfondendo incontri con persone "ispiratrici" di sentimenti buoni.

"Sono i piccoli dettagli che sono di vitale importanza.

Le piccole cose fanno accadere grandi cose" (John Wooden).

Scorpione: empatici e attenti a captare le sensazioni degli altri, sarete dei veri monarca. Espandete la vostra vita con coraggio e determinazione, potenziando il lavoro [VIDEO]o pensando di consolidare la vostra unione sentimentale.

"Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce" (Lev Tolstoj).

Sagittario: l'elemento aria sarà per voi un toccasana, potrete respirare a pieni polmoni aria pura che vi rilasserà e vi farà vedere con maggior chiarezza il mondo che vi circonda.

"Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore"(Italo Calvino).

Capricorno: risolvete le difficoltà senza paura e puntando sulle vostre qualità. Poi ricordate che se vi serve una mano da una persona fidata, potete chiedere aiuto senza vergogna.

"Il tempo per leggere come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere" (Daniel Pennac).

Acquario: non siete dei robot, avete dei sentimenti e li potrete approfondire con slancio proprio nella giornata. Aguzzate i sensi, l'amore è in arrivo.

"Grande è chi non smette di sorprendersi delle piccole cose" (CleX71, Twitter).

Pesci: trasformate le cose che non vi vanno giù in una situazione proficua. Preparate il terreno per seminare amore e ottime opportunità, cresceranno buoni frutti.

"Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte" (Edgar Allan Poe).