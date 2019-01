Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 previsioni, classifiche e pagelle. Pronti al solito appuntamento con l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco? Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la prima settimana completa dell'attuale mese. A dare un po' di ansia come logico che sia, il responso degli astri in merito alle pagelle e alle classifiche riguardanti i sei segni sotto analisi in questo contesto. In merito ai migliori del periodo, le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente a due segni.

Parliamo sicuramente dei Pesci (voto 10), quest'oggi valutati meritatamente al "top della settimana". A gongolare insieme al primo in classifica gli amici nativi dello Scorpione (voto 8), con buona pace dei restanti segni valutati nel frangente in linea con la normale positività.

Advertisement

Bene, senza perderci in ulteriori "chiacchiere" andiamo pure a svelare le previsioni zodiacali da lunedì 4 a domenica 10 febbraio e, alla fine, l'appuntamento consueto con la classifica settimanale.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. Se visto da una certa angolazione, cercando di mettere in evidenza i momenti migliori, queste nuove previsioni della settimana saranno ben accette dalla maggior parte di voi Bilancia. Certo, la mancanza della giornata "top" potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno, è pur vero però che potrete contare su altrettante tre giornate valutate a cinque stelle. Via eventuali "musi lunghi" e vai con le stelline quotidiane:

Top del giorno giovedì 7 febbraio;

giovedì 7 febbraio; ★★★★★ sabato 9, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6, venerdì 8;

★★★ lunedì 4 febbraio;

★★ martedì 5 febbraio 2019.

Scorpione: voto 8.

Advertisement

Settimana assolutamente buona, in primis nella parte centrale e a fine periodo. Anche se la parte iniziale sarà interessata da una giornata a cui prestare attenzione (ko!), seguendo i nostri consigli giornalieri messi in conto ai vari oroscopi quotidianamente, non avrete problemi in merito. Da segnalare la splendida giornata al "top" di sabato 9 febbraio. Ecco come saranno i prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 9 febbraio;

sabato 9 febbraio; ★★★★★ martedì 5, giovedì 7, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 febbraio;

★★★ venerdì 8 febbraio;

★★ lunedì 4 febbraio.

Sagittario: voto 6. in ingresso una settimana valutata al limite della discreta sufficienza, evidenziata da giornate cadenzate con alti e bassi: se seguirete i nostri consigli e le dritte espresse nelle giornate valutate a cinque e quattro stelle, non dovreste avere difficoltà di sorta. In totale diciamo che avrete solamente due giornate ottime su cui spendere tempo e opportunità, mentre le altre, escludendo quelle a quattro stelle, saranno certamente da prendere con le pinze.

Ecco come è stata classificata la settimana e la qualità delle stelline:

★★★★★ lunedì 4, venerdì 8;

★★★★ martedì 5, sabato 9, domenica 10;

★★★ mercoledì 6 febbraio;

★★ giovedì 7 febbraio.

Capricorno: voto 6. Sufficiente quasi tutto il periodo sotto analisi in questa sede. Valutato nelle previsioni della settimana con il voto della sufficienza, il frangente si presenterà discreto, a tratti perfino efficiente. Le giornate belle, però, saranno solamente due, poi tutto dovrà essere centellinato al millesimo, in modo da attutire i periodi previsti con difficoltà. Occhio alle giornate di giovedì (sottotono) e quella di venerdì (ko!), per le restanti preventivate in normale routine agite come sempre. Ecco le stelline affibbiate ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 5, sabato 9;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, domenica 10;

★★★ giovedì 7 febbraio;

★★ venerdì 8 febbraio 2019.

Acquario: voto 6. Questa settimana andrà gestita con sapienza e molta intelligenza. Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, tenete bene a mente i periodi interessati, cercando ovviamente di evitare quelli segnati come negativi. Molti di voi "acquariolini" dovete stare attenti alla parte finale della settimana, per ovvi motivi: date un occhio alla scaletta, ok? Ecco quando sarà conveniente per voi agire:

★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6;

★★★★ martedì 5, giovedì 7, venerdì 8;

★★★ sabato 9 febbraio;

★★ domenica 10 febbraio.

Pesci: voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero come "super-fortunata" per tutti coloro nativi dei Pesci. Questa parte di febbraio è ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, sarà una meravigliosa Luna in Pesci a cui seguiranno altre due giornate davvero prorompenti. Da segnalare a fine periodo, domenica 10, l'arrivo del Sole nel segno, ben disposto a favorire rapporti e iniziative a carattere interpersonale e/o professionali. Andiamo al resoconto astrologico:

Top del giorno mercoledì 6 febbraio;

mercoledì 6 febbraio; ★★★★★ giovedì 7, venerdì 8, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, martedì 5, sabato 9 febbraio.

Classifica settimanale segno per segno

Quale sorpresa ci riserverà la classifica della settimana da lunedì 4 a domenica 10 febbraio? Come al solito la scaletta è valida per gli ultimi sei segni del comparto zodiacale. Diciamo subito, visto che lo abbiamo già anticipato in apertura, che a gongolare la prossima settimana saranno gli amici Pesci. Curiosi di scoprire quali saranno gli altri fortunati? Diamo pure inizio alla consueta scaletta interessante i prossimi sette giorni in calendario:

1° Pesci , voto 10 segno al "top della settimana";

, voto 10 segno al "top della settimana"; 2° Scorpione, voto 8;

3° Bilancia, voto 7;

4° Sagittario, Capricorno, Acquario, voto 6.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 4 al 10, dunque incentrato sulla prima settimana piena di febbraio è arrivato al capolinea. Vi ricordiamo di non disertare il prossimo incontro con le predizioni, la nuova classifica e le stelle quotidiane impostate sul periodo compreso tra l'11 e il 17 del corrente mese.