I pianeti nella giornata del 29 gennaio si servono dell'Oroscopo per lanciare nuovi stimoli, favorendo opportunità per i cuori solitari. Gli astri si spostano inesorabili e segnano il destino dei single, riscaldando i loro cuori e dettando legge sulle opportunità amorose. E' un nuovo cielo che prevede Venere stabile in Sagittario ma la Luna in Scorpione, transiti dediti a coltivare i sentimenti e le emozioni vissute sulla terra. Cosa ci svelano le effemeridi nelle previsioni astrologiche di martedì? Di sicuro i single [VIDEO]dovranno aprirsi alle opportunità, lasciandosi alle spalle le delusioni amorose.

I single e l'amore, due universi che si incontrano nell'oroscopo

Ariete: il vostro modo di fare originale e sicuro colpirà nel cuore una probabile conquista amorosa.

Risvegliatevi dal letargo dei sensi, è tempo di riavviare la "giostra del cuore", guardandovi attorno con attenzione e osando con impetuosità, come vi è solito fare.

Toro: lasciatevi andare al rischio e fate voi la prima mossa in amore, cari amici del Toro. Se non rischiate, non saprete mai cosa succederà, quindi non indugiate e mandate un sms alla persona che ha conquistato il vostro cuore.

Gemelli: anche se l'opposizione dei pianeti nei confronti del vostro segno si fa sentire, voi reagite perché in fondo gli astri [VIDEO]vi esortano a sciogliere i "nodi" del cuore, lasciando le tensioni alle spalle e ripartendo in quarta sulla strada dei sentimenti.

Cancro: credete in voi stessi con fiducia, sapete che valete, dovete solo vivere con maggiore sicurezza in voi stessi. Evitate di pensare che magari una persona non vi voglia accanto o che non la meritiate, è solo la vostra scarsa autostima che vi spinge a crederlo.

Leone: in giornata potrete prendervi belle rivincite, rifacendovi delle delusioni passate e intraprendendo nuove storie amorose. Dovete solo uscire maggiormente, smuovervi e scrollarvi di dosso quell'apatia che non vi stimola a ricercare l'anima gemella.

Vergine: nessun "bollo di garanzia" per i sentimenti, non potete controllare le emozioni o cercare di razionalizzarle per tenere le situazioni sotto controllo. Dovrete lasciarvi andare maggiormente, vi sentirete e apparirete più leggeri, pronti per cogliere al volo le sensazioni amorose.

Previsioni astrologiche di martedì per i single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete troppo impegnati nel lavoro e rischiate di trascurare i sentimenti, eppure nell'aria aleggia un cambiamento, una novità amorosa da cogliere al volo, con fiducia e sicurezza in voi stessi.

Scorpione: siete un po' giù di tono cari amici dello Scorpione [VIDEO], forse è colpa della Luna che vi rende troppo volubili. Sorridete e regalatevi qualcosa che a voi piace fare, senza rimanere troppo a casa.

Uscite, c'è un mondo ricco di opportunità lì fuori.

Capricorno: siate più energici nella giornata, frequentate posti nuovi, guardatevi intorno e ricercate nuove opportunità amorose. Sarete voi a scegliere la persona che fa al caso vostro, attingendo alla vostra intelligenza e intuitività.

Sagittario: riempite il vostro animo di nuovi input, aprendo il cuore alle nuove esperienze e guardando con fiducia al presente. Non lasciatevi prendere da dubbi e insicurezze che sono ingiustificati e se vi è una persona che cerca di insinuarli nella vostra mente, allontanatela. Ampliate le possibilità di incontro, magari viaggiando.

Acquario: fioccano occasioni di incontri propizi e dediti all'amore per voi amici dell'Acquario, quindi datevi da fare per approfondire la sfera affettiva e aprite il cuore all'amore. Di sicuro svanirà quella sensazione di insicurezza che vi frena, quindi osate e sarete ricompensati alla grande.

Pesci: attenzione che l'amore potrebbe sbocciare proprio nel luogo di lavoro. C'è una persona che vi interessa e che vi ricambia con enfasi, occhio a non mischiare troppo la sfera professionale con quella emotiva.