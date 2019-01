Annuncio

Annuncio

Il mese di febbraio 2019 sarà molto interessante per l'Ariete secondo l'oroscopo [VIDEO]. Cosa devono aspettarsi di preciso le persone governate dal segno dell'Ariete nel secondo mese dell'anno appena cominciato? Molte cose buone, in quanto si sentiranno davvero scoppiare di energia, grazie a Marte nel segno. È il momento di prendersi delle responsabilità, di osare, di aprire nuove attività, congeniali ovviamente alle proprie inclinazioni e qualità. Le persone dell'Ariete sono per natura fin troppo riflessive, scrupolose ai limiti della pignoleria.

Tutto questo le porta a volte ad avere timore e un'autostima bassa che le limita nella loro azione. È il momento di agire in modo diverso, di guardare in faccia la realtà e soprattutto di essere ottimisti, di andare in controtendenza a una congiuntura economica che non è certo delle migliori.

Advertisement

I rapporti con gli altri a febbraio 2019 saranno positivi

In Astrologia il Sole rappresenta il nostro ego, mentre la Luna rappresenta l'inconscio. Nelle prime due settimane di febbraio il Sole sarà sopra l'Ariete e quindi dovrete essere aperti a fare nuove amicizie o a sviluppare contatti utili nel settore del lavoro, perché ci sono tutte le condizioni per seminare bene qualcosa che potrà dare frutti anche in seguito. Mettete dunque a tacere per una volta la vostra proverbiale permalosità e cercate di accogliere anche le critiche con atteggiamento costruttivo e la giusta dose di buon senso.

Qualche problema è possibile in amore a febbraio

Attenzione alla prima settimana di febbraio 2019, per quanto riguarda i sentimenti, perché ci potrebbero essere diverse occasioni per litigare col partner.

Advertisement

I migliori video del giorno

Se saprete essere diplomatici e riuscirete a superare il pericoloso empasse, sicuramente le cose tra di voi andranno migliorando col passare dei giorni, fino a raggiungere un periodo di serenità, che andrà a coincidere con la parte centrale del mese, quella presa in esame. Il mese di febbraio in conclusione è un periodo dal quale aspettarsi davvero molte cose buone per l'Ariete.

Ariete, fine mese positivo per le vostre finanze

Gli ultimi dieci giorni di febbraio sono da tenere sotto particolare attenzione, perché molto favorevoli per iniziative economico-finanziarie anche audaci, come ad esempio l'acquisto della casa. Secondo il vostro oroscopo [VIDEO] ci sono tutti i presupposti per fare in generale dei buoni affari, sempre con la dovuta cautela.