Nella continua routine giornaliera, come saranno le sensazioni amorose [VIDEO] e il lavoro per i segni dello Zodiaco? Ecco tutti i segreti svelati nell'Oroscopo di domani 24 gennaio. I pianeti si spostano rapidamente regalando buone opportunità all'Ariete, ai Gemelli e al Leone, gli altri segni dovranno attingere al cambiamento, con coraggio e sicurezza, aiutati dalle previsioni astrologiche della fortuna.

Amore e opportunità lavorative nell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non lasciatevi influenzare da sensazioni che appartengono al passato ma apritevi al cambiamento, Saturno diviene un potente alleato dal domicilio del Capricorno, in grado di apportare innovativi cambiamenti nel lavoro.

In amore, cercate di dosare l'aggressività, regalandovi dolci momenti di romanticismo.

Toro: siete molto determinati a superare le difficoltà, avendo il pieno controllo delle vostre emozioni.

Utilizzatele al meglio per ottenere successi lavorativi, non vi sono ostacoli in vista nella sfera professionale. Buone le sensazioni amorose.

Gemelli: siete molto consapevoli dei sentimenti che provate, difendete la vostra storia sentimentale con le unghie e con i denti, se necessario. Datevi da fare nel lavoro, attingendo alla vostra capacità di organizzazione impeccabile.

Cancro: cercate i dettagli migliori per cambiare stile, aprendovi a nuove sensazioni mai provate prima. Il cambiamento procurerà favori in amore e nuove opportunità nel lavoro, facendovi capire cosa risulta per voi di primaria importanza.

Leone: usate la mente e il cuore per gestire una situazione professionale in modo efficiente. Nella giornata sarete calmi e concentrati, ispirati anche da una splendida sensazione amorosa che vi fa toccare il cielo con un dito.

Vergine: buona la salute per voi amici della Vergine [VIDEO], la Luna nel vostro segno è armonica e vi conferisce nuova energia. Usate questa carica energetica per migliorare il vostro modo di vivere, aprendovi di più agli altri o al partner. Nel lavoro, utilizzate la logica e il buonsenso investendo con sensazioni in nuove iniziative.

Buone sensazioni nelle previsioni astrologiche amore-lavoro dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buone notizie giungono per voi amici della Bilancia, soprattutto nel lavoro. Potreste incrociare nuove relazioni professionali proficue, aprendovi ai cambiamenti lavorativi. In amore, fate ordine nei vostri sentimenti, accantonando paure e ripensamenti.

Scorpione: non cercate di reprimere le vostre emozioni, anzi lasciatele fluire come un fiume in piena, dopo vi sentirete più leggeri e svuotati dalle apprensioni. Un imprevisto potrebbe crearvi tensione nel lavoro, cercate di risolvere gli attriti contando sulla vostra determinazione. In amore, affidatevi al consiglio di persone anziane.

Sagittario: apparite un po' confusi nella giornata, con la mente tra le nuvole. Giove è dalla vostra e vi assicura fortuna, quindi non indugiate e attingete alle vostre ampie vedute per avere una visuale ben chiara del lavoro da svolgere. In amore, seguite le vostre intuizioni, il cuore non sbaglia.

Capricorno: i sentimenti per voi amici del Capricorno diventano ancora più forti, catturandovi il cuore con il laccio dell'amore. Sotto la vostra apparente durezza si nasconde uno spirito romantico. Nel lavoro, pazientate se sorgono delle difficoltà perché Saturno provvederà a migliorare la vostra sfera professionale.

Acquario: avete ben chiari nella mente i progetti che volete attuare nel lavoro e siete fiduciosi che tutto andrà per il meglio. Partite all'azione, aumentando la vostra autostima e se occorre create dei gruppi tecnici di supporto al vostro lavoro. In amore, Venere vi benedice dalla casa astrologica nona.

Pesci: via libera alla creatività per voi amici dei Pesci, tutta da sperimentare nel lavoro e nell'amore. Bando alle paure, alla pigrizia e ai ripensamenti, vivete maggiormente la sfera affettiva e quella professionale, con fiducia in voi stessi.