I pianeti [VIDEO]mantengono le loro promesse con impegno e dedizione, individuando la strada che porta dritto dritto all'amore. Anche se il percorso è arduo, i segni zodiacali saranno indirizzati dalle stelle, ritrovando il loro equilibrio nei rapporti interpersonali con il partner. Cosa promettono gli astri nell'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 19 gennaio? Analizziamo i transiti favorevoli e quelli un po' più tesi per questo weekend alle porte.

L'amore, le coppie e l'oroscopo nelle previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avvertite una certa agitazione in amore che si ripercuote sulla coppia in modo brusco.

Cercate di dosare bene la calma e di non prendere decisioni che comprometterebbero la relazione di coppia. Se dovete prendere una decisione, fatelo con riflessione e valutando insieme al partner i pro e i contro.

Toro: risolvete alcune soluzioni scomode con il dialogo, evitando che le incomprensioni possano togliervi la vitalità e l'allegria innata in voi amici del Toro. [VIDEO]Ciò che fa al caso vostro è provare nuove sensazioni, uscendo dalla routine e approfondendo maggiormente le sensazioni con il vostro partner.

Gemelli: affascinanti e stimolanti, avrete senso dell'umorismo da vendere e potrete vivere il vostro rapporto amoroso con grande versatilità e ironia. Sentirete anche il desiderio di movimentare un po' la storia, attingendo alla sensibilità e vivendo le emozioni con intensità.

Cancro: non rivangate un passato poco felice e bloccate le energie negative che fanno riaffiorare le ombre nella vita presente. Vivete la relazione di coppia con slancio, attingendo alla vostra creatività e con spirito d'iniziativa: i risultati saranno inaspettati.

Leone: avvertirete un po' d'ansia e nervosismo che vi farà vivere la storia con alternanza di sentimenti. Questi alti e bassi non fanno per voi, cari amici del Leone, e se il rapporto amoroso è in crisi e non decolla più, attingete con chiarezza a un innovativo cambiamento.

Vergine: anche se vi conosce alla perfezione, il vostro partner non può leggervi nel pensiero, quindi apritevi di più alla comunicazione e siate più presenti, altrimenti rischierete che il vostro amato/a si allontani. Magari approfittate del weekend per "rintanarvi" nel vostro nido d'amore, in intimità e complicità.

L'oroscopo di coppia vola sulle ali dell'amore

Bilancia: cercate maggiore sintonia con il vostro partner poiché le questioni pratiche che si presenteranno dovranno essere superate in due. Dimostrate maggiore affetto e presenza nella relazione, puntando sulla forza dei sentimenti.

Scorpione: risultate molto freddi in ambito affettivo e presentate una certa instabilità nel vivere i sentimenti. Colpa della Luna in opposizione che vi fa chiudere troppo in voi stessi.

Ricercate nuovi stimoli ed esternate con il partner ciò che non vi va giù.

Sagittario: la vostra relazione amorosa è stabile e spiccherà il volo nella giornata di oggi. Potrete dedicarvi all'amore, vivendo le passioni amorose con profondità d'animo. Evitate solo qualche distrazione che potrebbe compromettere la sintonia del rapporto.

Capricorno: siate sicuri dei sentimenti che provate e non rimandate a prendere una decisione amorosa, il vostro partner non vi aspetterà a lungo. Cercate di trascorrere maggior tempo insieme, gli eventi potrebbero allontanarvi per un po'.

Acquario: la vostra coppia è stabile e l'amore vola ma a volte viene offuscato da alcune nubi che creano confusione. Avete intrapreso un cammino che conduce alla consapevolezza di voi, investite con fierezza d'animo nei sentimenti poiché avete amore da vendere.

Pesci: chiarezza è la parola giusta per esprimere i vostri sentimenti. Ora non si tratta più di giocare, il rapporto con il partner si sta consolidando e l'amore pretende maggiori attenzioni e interesse.