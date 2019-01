Annuncio

L'appuntamento astrale di domenica 27 gennaio dell'Oroscopo giornaliero vede protagonista il transito della Luna in Bilancia [VIDEO]. Questo astro guida, divenuto musa ispiratrice per i poeti greci, sublima le emozioni portandole all'ennesima potenza. Analizziamo come i segni zodiacali cambino d'umore grazie a questi influssi lunari, divenendo capricciosi, incostanti nei sentimenti o vivendo l'amore con impeto. Buona lettura delle previsioni astrologiche domenicali.

Oroscopo sulle buone opportunità dall'Ariete alla Vergine

Ariete: accendete la fiamma della passione, investendo la vostra carica vitale esplosiva nei sentimenti e nei rapporti con il partner.

Potreste sperimentare insieme e raggiungere l'apice del piacere, spingendovi al limite delle sensazioni amorose.

Toro: vi siete sobbarcati di lavoro in questa settimana e oggi la stanchezza accumulata si fa sentire.

Dedicate maggior tempo a voi stessi nella giornata di oggi, preparandovi ad affrontare un inizio settimana carico di energia. Sono attese per voi delle notizie amorose.

Gemelli: siete molto impulsivi nella giornata di oggi, credete in voi stessi ma forse questa convinzione è eccessiva e rischia di farvi commettere delle imprudenze. Giocando con la fiamma dell'amore potreste scottarvi, quindi procedete con maggiore cautela, risolvendo le noie sentimentali con giudizio e maggiore razionalità.

Cancro: la Luna [VIDEO] è in quadratura rispetto al vostro cielo e apparirete alquanto frustati, vivendo le tensioni di famiglia sulla vostra pelle. Cercate di ritrovare il vostro equilibrio e attenzione agli sbalzi d'umore che l'astro lunare vi procura anche nell'amore.

Leone: non chiudetevi troppo in voi stessi ma apritevi ai rapporti sociali, con slancio e simpatia.

Anche voi che siete in coppia comunicate maggiormente con la persona amata, Venere dal domicilio non vi spinge a vivere i sentimenti con fiducia.

Vergine: è una giornata un po' fiacca, approfittatene per rilassarvi un po' scaricando gli impegni giornalieri e pensando maggiormente a voi stessi. Riorganizzate bene le idee anche sull'amore, puntando un focus sui sentimenti che provate e ridimensionate le spese, basandovi sulle vostre entrate economiche.

Recupero delle energie con le previsioni astrologiche domenicali

Bilancia: lasciatevi andare ai piaceri della vita, attingendo alla vostra eleganza per fare colpo su una persona a cui tenete. Voi che siete in coppia [VIDEO] cercherete di vivere in un ambiente sereno, per condividere sensazioni armoniose con il/la partner. Occhio agli sbalzi d'umore.

Scorpione: avete messo da parte un bel gruzzoletto, guadagnando in base alle vostre spiccate qualità organizzative. Potete concedervi anche qualche acquisto che riguarda la casa, ingaggiare una colf o pensare a un ipotetico mutuo.

Giove e Venere dal Sagittario mettono in pratica i vostri progetti amorosi quindi non dubitate, tutto andrà per il meglio.

Sagittario: pace, tranquillità, sicurezza e appagamento sono garantiti dalla congiunzione di Giove e Venere nel vostro domicilio, quindi potrete vivere i sentimenti con forte slancio emotivo, divenendo anche parecchio comprensivi verso le persone che vi stanno accanto. Questo splendido binomio per le coppie potrebbe indicare un matrimonio.

Capricorno: le vostre spiccate doti organizzative, combinate al buonsenso, vi faranno crescere personalmente e anche il rapporto di coppia si svilupperà alla grande, avendo maggior buonsenso anche nella gestione delle finanze familiari. In caso di divorzio invece potreste avere delle difficoltà sulla gestione degli alimenti da pagare.

Acquario: sarete molto comunicativi con il vostro partner e questo vi porterà al successo. La coppia crescerà grazie a questo affiatamento e voi che siete single affascinerete con le parole una probabile "conquista" amorosa.

Pesci: non amate parlare troppo voi amici dei Pesci ma vi piace vivere i sentimenti con concretezza, esigerete la stessa spontaneità dal partner o da un probabile corteggiatore. Per rilassarvi ulteriormente, lasciatevi coccolare dalla morbida carezza di un'acqua termale rivitalizzante.